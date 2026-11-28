باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - نوروززاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از تزریق ۶هزار دُز واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های هدف در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: هم‌اکنون حدود ۳۴/۹ درصد نمونه‌های اخذشده از بیماران، از نظر آنفلوآنزا مثبت گزارش شده است.

کودکان در حال حاضر بیشترین گروه مبتلا به آنفلوآنزا در استان را تشکیل می‌دهند.

خانواده‌ها با مشاهده علائم بیماری، ضمن مراجعه به مراکز درمانی، از حضور کودک بیمار در مدرسه و مهدکودک جلوگیری کنند.

شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و سربسته، رعایت فاصله با افراد دارای علائم بیماری، تهویه مناسب فضا‌ها و خودداری از حضور افراد بیمار در محیط‌های جمعی، نقش مهمی در پیشگیری از انتقال بیماری دارد.

تاکنون حدود ۶ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های هدف و در معرض خطر از جمله زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و کارکنان حوزه بهداشت و درمان، واگیر گروه‌های اولویت دار براساس دستورالعمل در استان تزریق شده است.

افراد دارای علائم بیماری‌های تنفسی استراحت کافی داشته باشند، مایعات فراوان مصرف کنند و در صورت تشدید علائم، به پزشک یا نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.