باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور شبانه با حملات پهپادی، تأسیسات انرژی، سوخت و حمل‌ونقل مورد استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، یک کشتی باری حامل محموله نظامی برای اوکراین در آب‌های دریای سیاه، در جنوب اودسا، هدف قرار گرفت. همچنین چهار لکوموتیو مورد استفاده برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی در مناطق دنیپروپتروفسک، ژیتومیر و خارکیف هدف حمله قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام پست برق ۱۱۰ کیلوولت «زارچیه» در شهر بیلا تسرکوا در منطقه کی‌یف خبر داد و اعلام کرد این تأسیسات برق شرکت‌های صنایع دفاعی اوکراین را تأمین می‌کرد.

در ادامه این حملات، یک مخزن ذخیره سوخت نیرو‌های مسلح اوکراین در شهر کیلیا در منطقه اودسا نیز هدف قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری تاس