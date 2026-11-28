باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: هم‌زمان با فعالیت این سامانه بارشی، وزش باد نسبتاً شدید به‌ویژه در نقاط شمالی استان رخ خواهد داد و پدیده رعدوبرق نیز پیش‌بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمال غرب استان متمرکز خواهد بود، افزود: مناطقی از جمله کوه‌چنار، ممسنی، کازرون، بیضا، رستم و دشت ارژن شاهد بیشترین شدت بارش‌ها خواهند بود و به تدریج کاهش دما نیز در استان احساس خواهد شد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ثبت رکورد‌های دمایی در استان اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان اقلید با دمای منفی ۷ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سردترین نقطه استان و حتی کشور ثبت شد و در مقابل، دهرم دژگاه با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه فارس بود.