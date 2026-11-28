باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با وجود فروش محصولات پتروشیمی و وصول بهای آنها، بابت خوراک و گاز دریافتی، ۵۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که موجب عدم بازگشت به‌موقع منابع به چرخه اقتصادی کشور و محدودیت در گردش مالی شرکت‌های تأمین‌کننده گاز شده است. حجم این مطالبات، حدوداً معادل کل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست.

استمرار عدم تسویه بهای خوراک، علاوه بر انباشت مطالبات و حبس منابع مالی، توان دولت در تأمین هزینه‌ها و توان عملیاتی شرکت‌های تأمین‌کننده خوراک را تضعیف کرده و می‌تواند تأمین پایدار انرژی را با اختلال مواجه سازد.

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر صیانت از منابع عمومی و حقوق بین‌نسلی ملت ایران، پیگیری این موضوع را در دستورکار قرار داده و بر وصول کامل مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصاد کشور تأکید دارد.