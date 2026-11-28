باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس هاشمی‌نژاد در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی و بررسی ظرفیت‌های توسعه فضا‌های شهری منطقه، بر ضرورت ایجاد محیط‌های بانشاط، انسان‌محور و سازگار با طبیعت تأکید کرد.

سرپرست شهرداری منطقه شش شیراز از برنامه‌ریزی برای توسعه مسیر‌های پیاده‌محور، گردشگری و تندرستی در این منطقه خبر داد و تأکید کرد: توسعه فضا‌های شهری باید با رویکرد حفاظت از باغ‌های شیراز، صیانت از محیط‌زیست و تقویت ارتباط شهروندان با طبیعت دنبال شود.

او با اشاره به اهمیت توسعه مسیر‌های گردشگری، تندرستی و پیاده‌محور اظهار کرد: هدف از ایجاد و توسعه این مسیرها، فراهم کردن بستری مناسب برای حضور خانواده‌ها، افزایش نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ پیاده‌روی و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان شهروندان و طبیعت است.

سرپرست شهرداری منطقه شش شیراز با تأکید بر جایگاه باغ‌ها در هویت تاریخی و فرهنگی این کلان‌شهر افزود: باغ‌های شیراز بخشی جدایی‌ناپذیر از اصالت و میراث ارزشمند این شهر هستند و حفاظت از این سرمایه‌های طبیعی و تاریخی، مسئولیتی همگانی است که تحقق آن به اهتمام مدیریت شهری و مشارکت آگاهانه شهروندان نیاز دارد.

هاشمی‌نژاد ادامه داد: بر همین اساس، توسعه مسیر‌های گردشگری و تندرستی باید با رویکرد صیانت از محیط‌زیست و پاسداشت هویت باغ‌شهری شیراز دنبال شود تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، زمینه حفاظت از این میراث ارزشمند نیز فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت توجه خانواده‌ها به ورزش و تحرک روزانه بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از زندگی شهروندان امروزی در رفت‌وآمد‌های شهری، استفاده از خودرو و مشغله‌های روزمره سپری می‌شود؛ ازاین‌رو ضروری است بخشی از اوقات روزانه خانواده‌ها به پیاده‌روی، ورزش، حضور در طبیعت و فعالیت‌های نشاط‌آفرین اختصاص یابد.

سرپرست شهرداری منطقه شش شیراز ایجاد مسیر‌های ایمن و جذاب برای پیاده‌روی و گردشگری را از عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی شهروندان دانست و گفت: توسعه این فضا‌ها می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به خودرو، به افزایش تعاملات اجتماعی و تقویت حضور خانواده‌ها در محیط‌های طبیعی کمک کند.

هاشمی‌نژاد افزود: فراهم کردن چنین فضا‌هایی فرصتی برای پیوند سلامت جسم و روان با طبیعت و ظرفیت‌های گردشگری شیراز ایجاد می‌کند و می‌تواند کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهد.

او همچنین در بازدید از پروژه‌های عمرانی منطقه بر تسریع در اجرای طرح‌ها، رعایت استاندارد‌های فنی، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و توجه به نیاز‌های شهروندان تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌های انسان‌محور را از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه شش برشمرد.

سرپرست شهرداری منطقه شش شیراز در پایان خاطرنشان کرد: نگاه مدیریت شهری به توسعه، فراتر از اجرای پروژه‌های عمرانی است و هدف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه برای ایجاد فضا‌هایی مناسب زندگی سالم‌تر، حضور پرنشاط خانواده‌ها و تقویت ارتباط شهروندان با طبیعت است.

منبع: شهرداری شیراز