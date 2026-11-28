باشگاه خبرنگاران جوان - حسین وجدانی، سخنگوی رزمایش جان‌فدا در استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در این رزمایش، اظهار کرد: ما بیش از ۳۴۰ هزار ثبت‌نام‌کننده در استان قم داریم. در زمان دفاع مقدس اول، شاید ۴۰ هزار نفر، کمتر یا بیشتر، برای حضور در جبهه‌های حق علیه باطل ثبت‌نام کرده بودند، اما امروز شاهد این رشد هستیم که ۳۴۰ هزار نفر برای دفاع از کیان انقلاب اسلامی و ایران عزیز شرکت می‌کنند.

وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده همان حرکت رو به قله‌ای است که امام شهید فرمودند و خلف صالح ایشان آن را استمرار می‌بخشند.

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در استان قم با اشاره به شعار محوری این رزمایش گفت: شعار محوری رزمایش بزرگ اقتدار جان‌فدایان استان قم، «جان‌فدایان قم در بیعت با امام رشید خونخواه قائد شهید» است.

وی در تشریح مسیر‌های چهارگانه حرکت شرکت‌کنندگان در رزمایش بیان کرد: مسیر نخست از میدان جانبازان، چهارراه شهدا، سه‌راه بازار و چهار راه بازار و مونتج به سمت میدان آستانه خواهد بود. شهروندان ساکن محله‌های دورشهر، میدان صدوق، جمهوری اسلامی، شهیدان فاطمی، عطاران، بنیاد، شهرک قدس و همچنین منطقه پردیسان می‌توانند از این مسیر به جمع جان‌فدایان استان قم ملحق شوند.

وجدانی ادامه داد: مسیر دوم از تقاطع خیابان آذر و عمار یاسر به سمت سه‌راه بازار، چهارراه بازار و میدان آستانه است. ساکنان محله‌های کلهری، زاویه، شهر قائم و مناطق اطراف این محلات می‌توانند از این مسیر به جمع جان‌فدایان بپیوندند. همچنین شهروندان شهرستان کهک نیز می‌توانند از مسیر شماره دو وارد شوند.

وی با اشاره به مسیر سوم تصریح کرد: این مسیر از میدان جهاد تا چهارراه بازار و میدان آستانه امتداد دارد.

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در استان قم درباره مسیر چهارم نیز گفت: این مسیر از حدفاصل میدان آیت‌الله سعیدی به سمت میدان شهید مطهری، پل علیخانی، چهارراه بازار و میدان آستانه است و شهروندان شهرستان جعفریه که قصد پیوستن به جمع جان‌فدایان را دارند، می‌توانند از مسیر شماره چهار به این رزمایش ملحق شوند.

وجدانی با تأکید بر زمان آغاز حرکت شرکت‌کنندگان خاطرنشان کرد: شروع رزمایش از مبادی چهارگانه رأس ساعت ۱۳ خواهد بود؛ یعنی از لحظه‌ای که شرکت‌کنندگان در مبادی اعلام‌شده قرار می‌گیرند، در رزمایش جان‌فدا حضور دارند و نباید این‌گونه تلقی شود که همه باید برای رسیدن به میدان آستانه در یک زمان حرکت کنند و ازدحام ایجاد شود؛ چراکه رزمایش جان‌فدا از همان مبادی اعلام‌شده آغاز می‌شود.

وی در پایان با اشاره به محل گردهمایی اصلی شرکت‌کنندگان گفت: میدان آستانه محل گردهمایی اصلی است و شرکت‌کنندگان ساعت ۱۳ از مبادی چهارگانه حرکت خواهند کرد و ان‌شاءالله ساعت ۱۴ به میدان آستانه، محل اصلی رژه حماسی اقشار مختلف مردم، نیرو‌های مسلح و بسیج، خواهند رسید. این برنامه تا ساعت ۱۷، یعنی حدود نیم ساعت پیش از اذان مغرب، ادامه خواهد داشت و با شکوه به پایان می‌رسد.

برپایی نمایشگاه ادوات نظامی و موکب‌های جهادی در رزمایش جان‌فدا در قم

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در استان قم در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌های ویژه‌ای در کنار رژه و سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این روز برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این مراسم استیج و برنامه‌های متعدد پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نمایش ادوات نظامی نیز از دیگر بخش‌های این رزمایش است. همچنین موکب‌هایی با حضور جهادگران برپا خواهد شد تا مردم عزیز بتوانند از خدمات و برنامه‌های آنها بهره‌مند شوند.

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در استان قم تأکید کرد: حضور مردم استان قم می‌تواند برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی باشد و امیدواریم این حضور به بی‌نظیرترین حضور مردم استان قم از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون تبدیل شود.