باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی در ادامه رسیدگی به تخلفات سکو‌های تبادل رمزارز، اقدام به شناسایی سکو‌هایی کرده است که برخی الزامات ناظر بر عملیات مجاز خرید و فروش و مبادله رمزارز را رعایت نکرده‌اند.

در این خصوص علاوه بر محدویت‌های ایجاد شده برای سه سکوی رمزارزی در روز‌های گذشته، شش سکوی تبادل رمزارز دیگر نیز شناسایی شدند و در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی بانک مرکزی، دسترسی به ابزار‌های برداشت غیرحضوری این سکو‌ها از حساب‌های سپرده متعلق به آنها محدود شد.

گفتنی است بانک مرکزی پایش عملکرد سکو‌های تبادل رمزارزی و مقابله با تخلفات آنها را ادامه خواهد داد.

منبع: بانک مرکزی