باشگاه خبرنگاران جوان -سید سعید صادق‌زاده،سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در صنعت طیور اظهار کرد: تولید مرغ در سن و وزن بهینه اقتصادی، علاوه بر کاهش مدت دوره پرورش، زمینه افزایش گردش سرمایه مرغداران و بهبود ضریب تبدیل خوراک را فراهم می‌کند و موجب کاهش مصرف دان به ازای هر کیلوگرم گوشت تولیدی می‌شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: کاهش هزینه‌های خوراک، انرژی، سوخت و نیروی انسانی، کاهش ریسک‌های مدیریتی و بهداشتی ناشی از طولانی شدن دوره پرورش و استفاده بهینه از ظرفیت سالن‌های مرغداری از دیگر مزایای اقتصادی این طرح برای تولیدکنندگان است.

وی تناسب وزن مرغ با نیاز مصرف‌کنندگان را از اهداف مهم این طرح دانست و گفت: عرضه مرغ در وزن مناسب، امکان استفاده بهتر از محصول خریداری‌شده را فراهم کرده و با کاهش چربی اضافه و ضایعات غیرقابل مصرف، به مدیریت هزینه‌های خرید مواد پروتئینی خانوار کمک می‌کند.

صادق‌زاده با اشاره به آثار ملی و زیست‌محیطی اجرای طرح مرغ سایز بیان کرد: کاهش مصرف نهاده‌هایی همچون ذرت و کنجاله سویا، کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی، مدیریت منابع ارزی کشور و کاهش مصرف آب و انرژی در زنجیره تولید، از جمله دستاورد‌های مورد انتظار این طرح است.

وی ادامه داد: بهبود عملکرد تولید و کاهش مصرف منابع به ازای هر کیلوگرم گوشت قابل عرضه، علاوه بر کاهش تولید فضولات، به پایداری اقتصادی صنعت مرغداری و تقویت امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

صادق‌زاده با تأکید بر اینکه مرغ سایز به معنای کاهش کیفیت یا ارزش غذایی گوشت مرغ نیست، تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، تولید محصول در سن و وزن بهینه اقتصادی و جلوگیری از تداوم دوره پرورش فراتر از نقطه بهینه تولید است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پایان، همکاری مرغداران، کشتارگاه‌ها، شبکه توزیع و فرهنگ‌سازی در میان مصرف‌کنندگان را از الزامات موفقیت این طرح دانست و بر ضرورت همراهی تمامی حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه مرغ تأکید کرد.

منبع:سازمان جهاد کشاورزی قم