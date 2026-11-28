باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسحاقی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و یگان‌های انتظامی جنوب استان با اقدامات اطلاعاتی و کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه تریلی کشنده حامل بار ضایعات پلاستیک مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو، موفق شدند مقدار تقریبی ۳۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه را که به طرز ماهرانه‌ای در میان بار ضایعات جاسازی شده بود، کشف و ضبط نمایند.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه و توقیف تریلی کشنده، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار اسحاقی در پایان بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر و سوداگران مرگ تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فراجا