باشگاه خبرنگاران جوان- آنچه در گذشته مطرح بود، پزشکان معالج این بازیکن به او اعلام کرده‌اند که دیگر قادر به تحمل و بازی با مصدومیت کهنه زانویش نیست و لازم است همانند حسین کنعانی‌زادگان، زانوی خود را تحت عمل جراحی قرار دهد.

این در حالی است که علی علیپور تا این لحظه نسبت به انجام جراحی مقاومت نشان داده است. با این حال، در صورتی که او در نهایت رضایت به انجام عمل جراحی بدهد، پیش‌بینی می‌شود که دوران دوری او از میادین رقمی بین ۴ تا ۵ ماه خواهد بود. این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی را برای کادر فنی پرسپولیس در خصوص حضور این بازیکن در ادامه مسابقات ایجاد کند.