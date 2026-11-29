باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۲۶۰ هزار تومان، مرغ گرم در عمده فروشی ۳۵۰ هزار تومان و خرده فروشی ۳۸۰ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلو ران مرغ را ۳۸۰ هزار تومان، سینه ۷۵۰ هزار تومان و فیله مرغ ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به مدیریت و کاهش جوجه ریزی در آبان پیش بینی می شود که با ازدیاد تقاضا، قیمت مرغ روند افزایشی داشته که این امر به نفع تولیدکنندگان است.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور حداکثر نیاز روزانه مرغ استان تهران را ۱۸۰۰ تا ۲ هزار تن و کشور ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن اعلام کرد و گفت: با افزایش تقاضا برای خرید مرغ پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برسد.