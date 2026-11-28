باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری،مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: چهلمین و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعداد‌های برتر در ۲ بخش مجزا برای خواهران و برادران برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم، رشته‌های این مسابقات را برشمرد و افزود: رقابت‌ها در بخش آوایی شامل قرائت، ترتیل، حفظ قرآن کریم، اذان، دعاخوانی و همسرایی و همخوانی، و در بخش معارفی شامل معارف قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه خواهد بود.

وی در خصوص زمان‌بندی و مکان برگزاری مسابقات بخش آوایی بیان داشت: این بخش از تاریخ ۱۴ الی ۱۹ آذر سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود؛ به‌طوری‌که خواهران از ساعت ۹ الی ۱۳ و برادران از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در مرکز همایش‌های بین‌المللی غدیر واقع در بلوار معلم، نرسیده به چهارراه شهدا به رقابت می‌پردازند.

اسکندری همچنین درباره زمان و مکان مسابقات بخش معارفی تصریح کرد: این بخش نیز از تاریخ ۲۰ الی ۲۳ آذر ۱۴۰۵، با حضور خواهران در نوبت صبح (ساعت ۹ الی ۱۳) و برادران در نوبت عصر (ساعت ۱۵ الی ۲۱)، در سالن همایش امامزاده امامزاده سیدعلی علیه‌السلام برگزار خواهد شد.

وی شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۴۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: این افراد از برگزیدگان مراحل شهرستانی و استانی هستند که در مرحله نهایی در قم با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از بخش معارفی افزود: این بخش، از جمله رشته تفسیر قرآن را دربرمی‌گیرد و در سال‌های گذشته شرکت‌کنندگانی از مناطق اهل‌سنت نیز در آن حضور داشته‌اند. همچنین دانشجویان و طلاب جامعه‌المصطفی از کشور‌های مختلف در این برنامه شرکت می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد: به منظور تکریم و ترغیب حضور عموم شهروندان و علاقه‌مندان به ساحت مقدس قرآن کریم، در جریان برگزاری این مسابقات، جوایز ویژه نقدی و غیرنقدی ارزنده‌ای طی آیین قرعه‌کشی به مدعوین و مهمانان اهدا خواهد شد.