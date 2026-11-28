باشگاه خبرنگاران جوان - مستند ۱۲ دقیقه‌ای «شهید غریب» با محوریت زندگی و شهادت عبدالمصور رحمانی، دانش‌آموز افغانستانی مدرسه ۱۳ آبان، در سالن شهید نعیمی شهرستان لامرد به نمایش درآمد.

این مراسم با حضور مسئولان محلی، جمعی از اتباع افغانستانی مقیم لامرد، خانواده‌های شهدا، از جمله پدران شهدای جنگ رمضان و علاقه‌مندان به آثار مستند برگزار شد.

سیدحمیدرضا طباطبایی، کارگردان مستند «شهید غریب»، در حاشیه این اکران با ادای احترام به خانواده‌های شهدا گفت: در برابر پدران و مادرانی که عزیزان خود را در راه دفاع از میهن تقدیم کرده‌اند، احساس غبطه می‌کنم و دست‌بوس این خانواده‌های شریف هستم.

او با اشاره به حوادث و درگیری‌های اخیر، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

محمد عالم رحمانی، پدر شهید عبدالمصور رحمانی نیز در این مراسم با بازخوانی لحظات تلخ حادثه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ گفت: به محض شنیدن خبر اصابت موشک به ورزشگاه شهید نعیمی، با تمام توان خود را به محل حادثه رساندم. در آن شرایط آشفته، دوچرخه و قمقمه آب فرزندم را دیدم و با نگرانی و شتاب برای یافتن او به سمت بیمارستان حرکت کردم.

او با قدردانی از افرادی که در انتقال فرزندش به بیمارستان نقش داشتند، افزود: یکی از اهالی لامرد به نام آقای میری، عبدالمصور را به بیمارستان رسانده بود و در اتاق عمل نیز حضور داشت، اما شدت موج انفجار و خونریزی ناشی از آن، شرایط فرزندم را بسیار وخیم کرده بود.

پدر این شهید با بیان اینکه عبدالمصور دانش‌آموزی باهوش، درستکار و حافظ سوره کهف بود، خواستار پیگیری حقوقی این حادثه از سوی نهاد‌های بین‌المللی شد.

حجت‌الاسلام یونس قائدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لامرد نیز با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت معرفی ابعاد شخصیتی و آرمان‌های شهدا به نسل‌های آینده تأکید کرد.

او شهید عبدالمصور رحمانی را متعلق به جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: این شهید تنها متعلق به یک منطقه یا ملیت خاص نیست، بلکه فرزندی از جهان اسلام است که در لامرد به شهادت رسید.

قائدی همچنین بر ضرورت پیوند نسل جوان با فرهنگ عاشورا و الگوگیری از سیره امام حسین (ع) تأکید کرد.

سیدعابد علوی، رئیس اداره آموزش و پرورش لامرد نیز با اشاره به ضرورت ثبت و ماندگاری خاطرات شهدای فرهنگی و دانش‌آموز گفت: نخستین مستندی که با همکاری کارگردان این اثر برای شهدای مجموعه آموزش و پرورش ساخته شد، مستند «کرونومتر» درباره زندگی شهید محمود نجفی، از شهدای معلم جنگ رمضان لامرد بود.

او افزود: تلاش ما بر این است که برای هر یک از شهدا مستندی تولید و اکران شود تا این آثار به‌عنوان میراثی ماندگار، پیام ایثار و فداکاری را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

علوی با تأکید بر اینکه برای شهدای دانش‌آموز هر اقدامی انجام شود، همچنان جای کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید تلاش‌ها در این زمینه دوچندان شود تا یاد و نام این شهدا برای همیشه زنده بماند.