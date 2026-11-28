باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج عزیزی اظهار کرد: تمامی فعالان صنفی و غیرصنفی مکلف به رعایت ضوابط و مقررات قانون نظام صنفی کشور هستند و هیچ واحدی نمی‌تواند بدون رعایت الزامات قانونی، اقدام به برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش تبلیغات فروش ویژه و تخفیف در آستانه برگزاری حراج‌های فصلی و مناسبت‌هایی مانند بلک‌فرایدی افزود: برگزاری هرگونه حراج و فروش فوق‌العاده مستلزم دریافت مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه است و نصب تابلو یا انتشار تبلیغات بدون طی مراحل قانونی، تخلف صنفی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت واقعی بودن تخفیف‌های اعلام‌شده بیان کرد: برخی واحدها ممکن است ابتدا قیمت کالا را افزایش دهند و سپس با درج درصدهای تخفیف، آن را ارزان‌تر از قیمت واقعی جلوه دهند؛ این اقدام مصداق تبلیغ خلاف واقع و فریب مصرف‌کننده است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

عزیزی ادامه داد: واحدهای صنفی موظف‌اند هنگام فروش، فاکتور معتبر شامل مشخصات کامل کالا، تاریخ، نشانی، مهر و امضا را به خریدار ارائه کنند و شهروندان نیز در صورت خودداری فروشندگان از ارائه فاکتور، موضوع را گزارش دهند.

وی درباره ضوابط فروش زیر قیمت خرید نیز گفت: حراج‌های پایان فصل یا فروش ناشی از تغییر شغل، پس از بررسی اتحادیه و دریافت مجوز با اعتبار ۲۰ روزه امکان‌پذیر است که این مدت برای یک بار قابلیت تمدید دارد و هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه، تخلف محسوب می‌شود.

نظارت بر تبلیغات تخفیفی و حراج‌های صنفی

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به تشدید نظارت بر واحدهای صنفی تصریح کرد: گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی با همکاری بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف، به‌صورت محسوس و نامحسوس بر فعالیت واحدهای عرضه‌کننده کالا نظارت می‌کنند و با مواردی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تبلیغات گمراه‌کننده برخورد خواهد شد.

عزیزی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند تخفیف‌های غیرواقعی، حراج بدون مجوز یا خودداری از ارائه فاکتور، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه مستنداتی مانند فاکتور خرید، نشانی واحد صنفی و تصاویر تبلیغات می‌تواند به بررسی دقیق‌تر گزارش‌ها و پیگیری تخلفات کمک کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه پیشگیری از تخلفات در اولویت برنامه‌ها قرار دارد، گفت: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در کنار حمایت از فعالان صنفی قانون‌مدار و منصف دنبال می‌شود و اجازه نخواهیم داد برخی افراد با استفاده از عنوان حراج و تخفیف‌های صوری، حقوق مردم را تضییع کنند

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