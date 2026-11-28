باشگاه خبرنگاران جوان - مولوی محمد فاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان صبح روز شنبه در جریان سفر یک‌روزه به سیستان و بلوچستان، در گذرگاه مرزی پل ابریشم مورد استقبال منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، معاونین و شماری از مدیران استان قرار گرفت، مولوی عبدالمنان محمود، والی ولایت نیمروز نیز در این سفر وی را همراهی می‌کند.

این سفر باهدف تقویت مناسبات دوجانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تسهیل مبادلات مرزی و گسترش تعاملات حمل‌ونقلی و ترانزیتی انجام می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی و اقتصادی استان و پیگیری تفاهم‌های پیشین درباره احداث پل دوم میلک، از محورهای مهم گفت‌وگوهای دو طرف است؛ توافقی مهم در مسیر تسهیل تردد و توسعه مبادلات مرزی دو کشور.

در دولت چهاردهم و در چارچوب تقویت دیپلماسی همسایگی و اقتصادی، ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی سیستان و بلوچستان، از مرز مشترک با افغانستان تا دسترسی به آب‌های آزاد و بندر چابهار، بیش‌ازپیش در خدمت توسعه مناسبات منطقه‌ای قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند جایگاه استان را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای تقویت کند.

استانداری سیستان و بلوچستان