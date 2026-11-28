باشگاه خبرنگاران جوان - به بهانه ورود به هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس رادیو سحر کردی (با نام آشنای «رادیو کردی تاران») که عنوان قدیمی‌ترین رسانه برون‌مرزی سازمان صداوسیما را به خود اختصاص داده است، نگاهی انداخته‌ایم به مهم‌ترین تحولات این رسانه کهن در چند سال اخیر.

این رادیو در عصر تغییر، فراتر از یک موج رادیویی، در پی خلق تجربه‌ای شنیداری جدید بوده است. از شکوه شنیداری «رادیو نمایش» تا شور «رادیو آوا» و آینده بصری در «رادیو نما»، رادیو کردی سحر در مسیر بازتعریف ارتباط با مخاطبان خود قرار گرفته است؛ مسیری که روایت هوشمندانه تاریخ، معرفی شکوه ایران و پیوند فرهنگی میان ملت‌ها را دنبال می‌کند.

این رسانه با تکیه بر موسیقی اصیل، تحلیل‌های دقیق سیاسی و اجتماعی در قلب منطقه و با نگاهی تخصصی و احترام به تنوع زبانی و فرهنگی (کرمانجی و سورانی)، در تلاش است صدای حقیقت را به گوش مخاطبان برون‌مرزی خود برساند. همچنین با تمرکز بر خانواده، آموزش و ارزش‌های انسانی و روایت‌هایی سرشار از امید و شادی، می‌کوشد پلی میان اصالت گذشته و شکوه آینده باشد.

تحول در رویکرد محتوایی و هویت رسانه‌ای

در سال‌های اخیر، با هدف تحول در ساختار محتوایی و ارتقای سطح اثرگذاری، رادیو سحر کردی با رویکردی نوین بر پیوند میان هویت فرهنگی مخاطبان و ارزش‌های اصیل ایرانی ـ اسلامی تمرکز کرده است. این تحول با هدف گذار از رویکرد صرفاً خبری به سمت رویکرد برنامه‌محور و تنوع‌بخشی به کنداکتور شبکه دنبال می‌شود.

نوآوری در قالب و بستر‌های رسانه‌ای

در راستای تطبیق با تحولات تکنولوژیک، تمرکز بر راه‌اندازی زیرساخت‌های نوآورانه از جمله «رادیو نمایش» با بهره‌گیری از بازیگران حرفه‌ای، «رادیو آوا» با تمرکز بر موسیقی تخصصی و «رادیو نما» با هدف ورود به عرصه تولید محتوای تصویری در فضای مجازی بوده است.

همچنین، با بازنگری در ساختار کنداکتور، تلاش شده است جریان‌های رسانه‌ای با اثرگذاری حداکثری و هم‌افزایی با سایر شبکه‌ها شکل بگیرد. در این میان، می‌توان به هم‌افزایی تولیدات مراکز استانی، از جمله برنامه‌های تولیدی مراکز خراسان شمالی و خراسان رضوی به گویش کرمانجی اشاره کرد.

مدیریت محتوا و هویت‌سازی

تولیدات این رسانه با تمرکز بر هویت زبانی کردی (کرمانجی و سورانی) و تقویت پیوند میان این هویت با زبان و ادب اصالت‌بخش انجام می‌شود.

رادیو سحر کردی با تمرکز بر موضوعاتی نظیر خانواده، گردشگری (ایران و جهان‌گردی)، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی، شناخت جایگاه سنت و مدرنیته و آموزش زبان، در پی ایجاد تعاملی عمیق با مخاطبان در مناطق جغرافیایی هدف، شامل عراق، ترکیه، سوریه و ارمنستان بوده است. در این میان، بهره‌گیری از گزارشگران و شهروندخبرنگاران در محدوده جغرافیایی مخاطبان نیز بر غنای محتوایی برنامه‌ها افزوده است.

پایش هوشمند و واکنش سریع

رادیو سحر کردی با اتخاذ رویکرد «روایت برتر»، بر رصد مستمر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه تمرکز دارد.

هدف این رویکرد، گذار از پوشش ساده اخبار به سمت تحلیل‌های عمیق و به‌روزرسانی لحظه‌ای در بحران‌هاست تا با بهره‌گیری از ظرفیت تولیدات استانی و دفاتر برون‌مرزی، روایت اول در اختیار مخاطب قرار گیرد.

برای نمونه، در جنگ تحمیلی سوم، این رادیو با وجود فرستنده پرقدرت «نوح» توانست محتوایی متناسب با روز‌های خون و حماسه را در گستره جغرافیایی بیشتری نسبت به گذشته در خاک کشور‌های همسایه ارسال کند تا همچون گذشته، صدای بی‌صدایان باشد و گفتمان انقلاب اسلامی را در روز‌های سخت جنگ به گوش مخاطبان برساند.

ارتقای کیفیت و توسعه ظرفیت‌های انسانی

با بازنگری در نویسندگی برنامه‌های پرمخاطب، حذف محتوا‌های خنثی و جایگزینی آنها با برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های کودک و نوجوان، بانوان، مشاهیر و مفاخر و...، سطح کیفی تولیدات ارتقا یافته است.

این مسیر با برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای تیم‌های تولید و افزایش هم‌افزایی با سایر بخش‌های شبکه سحر کردی، از جمله سیما و فضای مجازی، با هدف دستیابی به جریان‌سازی رسانه‌ای جهانی دنبال خواهد شد.

منبع: معاونت برون مرزی رسانه ملی