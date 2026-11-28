باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه گزارشی از روند پیگیری پرونده جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ارائه کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با تاکیدات اخیر رئیس دستگاه قضا برای پیگیری حقوقی جنایت‌ها جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با تشریح روند پیشبرد موضوع توسط معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، گفت: ستاد حقوق بشر با نهاد‌های مرتبط برای پیگیری پرونده جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هماهنگی پیش می‌رود؛ ما مدارک و مستندات را جمع آوری کرده و به مراجع قضایی ذیربط ارسال می‌کنیم.

سراج توضیح داد: تقریبا بیشتر جنایت‌هایی که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور ما رخ داد، منجر به پرونده دادسرا شده و از دادسرا تاکنون ۲۴۱ کیفرخواست صادر شده است؛ این کیفرخواست‌ها به محاکم کیفری ارسال شدند.

وی همچنین به موضوع دریافت غرامت به دلیل جنایت‌های یادشده اشاره و اظهار کرد: در عین حال، در روند یادشده، محاکم حقوقی هم در رابطه با غرامت اقدام می‌کنند؛ یکی از این موارد مصادره کشتی حامل نفت آمریکا بود که حکمش قطعیت پیدا کرد و وجوه حاصل از فروش نفت به بیماران خاص پرداخت شد.

سراج درباره اقدام‌های صورت‌گرفته برای شناساندن جنایت‌کاران و جنایت‌های آنها به جهانیان و تعقیب آنها، ضمن انتقاد از نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مانند جنایت حمله به مدرسه میناب را بدون نام بردن از عاملان جنایت محکوم کردند، تصریح کرد: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد زمینه بهره‌گیری از اسناد و شواهد گردآوری‌شده را برای پیگیری حقوقی و طرح مطالبات قربانیان در مجامع ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی فراهم آورد، چراکه قربانیان تروریسم نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شوند و هیچ عامل یا حامی تروریسمی نباید خود را از پاسخ‌گویی در برابر اعمالش مصون بداند.

سراج همچنین گفت: در دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به پرونده پیگیری جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود، اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر در ۲ مورد خاص؛ با تشکیل دادگاه‌ها روند پیگیری و نتیجه حاصل از رسیدگی به اطلاع مردم ایران و همه جهان می‌رسد؛ ضمن اینکه از فرصت حضور در نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر و ظرفیت همکاری با نهاد‌هایی مانند یونیسف برای روشنگری در این زمینه استفاده می‌شود.

منبع: میزان