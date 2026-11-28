باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -جشنواره فرهنگی ورزشی «ایران سربلند» به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج به همت مرکز تربیت بدنی سپاه و بسیج استان قم و هیئت ورزش‌های همگانی سپاه و بسیج استان قم، در سالن ورزشی شهید سراجی و به میزبانی ناحیه امام حسین (ع) برگزار شد.

در بخش مسابقات طناب‌زنی این جشنواره، در رده سنی اول، انسیه خیشوند مقام نخست، پریسا قاسمی مقام دوم و محبوبه سلمانی مقام سوم را کسب کردند. در رده سنی دوم نیز ثنا صادقی، فاطمه بادینلو و محدثه سادات حسینی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند. همچنین در رده سنی سوم، ریحانه رمضانخانی مقام اول، فاطمه رمضانخانی مقام دوم و مهدیسا ملامحمدعلی مقام سوم را کسب کردند.

مسابقات تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی خواهران نیز روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۴۰۵ برگزار شد و نفرات برتر این رقابت‌ها معرفی شدند. در رشته تفنگ بادی حرفه‌ای، فاطمه شریف‌آبادی مقام اول، زهرا مختاری مقام دوم و انسیه حسن‌پور مقام سوم را کسب کردند.

در رشته تفنگ بادی مبتدی، ریحانه ویسی‌پور در جایگاه نخست قرار گرفت، فاطمه بیکدلو مقام دوم را به دست آورد و زهرا شاه‌زاده احمدی سوم شد. در رشته تپانچه بادی نیز مریم غلامی مقام اول، ریحانه حیدری مقام دوم و فاطمه محمدی مقام سوم را از آن خود کردند.