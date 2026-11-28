باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات گفت: طبق متنی که ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داریم تا الان حذف شرط اجتهاد را بررسی نکردیم.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: بحث این است که وزیر اطلاعات طبق قانون موجود، باید شرط اجتهاد داشته باشد، اما در فرایند بررسی‌ها ممکن است جهات ذی‌ربط که باید تأییدیه رهبر معظم انقلاب را هم داشته باشند، به این نتیجه برسند که فرد مذکور که با همه این شرایط هم‌خوانی داشته باشد، فعلا این شرایط را ندارد.

نماینده مردم سمنان و مهدی‌شهر در مجلس بیان کرد: باید برای عبور از این بن‌بست، کاری انجام دهند به همین دلیل آمدند گفتند الزامی بر شرط اجتهاد نیست، اما در کنارش یکی دو تا بند هم آمده که در کمیسیون امنیت ملی به کلیات آن رای داده شد و الان در سامانه بارگذاری شده و قرار است نماینده‌ها ببینند و نظر دهند.

گلرو تصریح کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حذف شرط اجتهاد موافق نیستیم گرچه با پیشنهادات و رایزنی‌هایی که با جهات ذی‌ربط صورت می‌گیرد که حتما با مراجع بالادستی چک می‌شود در نهایت به یک جمع‌بندی می‌رسند لذا داریم تلاش می‌کنیم که این گره باز شود و زودتر در مجلس به تصویب برسد.