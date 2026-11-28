باشگاه خبرنگاران جوان - طهمورث لاهوتی اشکوری معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره احتمال اعمال محدودیت‌های برق در واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط و شهرک‌ها و نواحی صنعتی در ماه‌های پیش‌رو اظهار کرد: استمرار تولید در واحد‌های صنعتی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به دسترسی پایدار و قابل اطمینان به انرژی وابسته است و هرگونه محدودیت در تأمین برق این واحد‌ها می‌تواند پیامد‌های اقتصادی فراتر از زمان قطعی برق به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که وزارت صمت برای تحقق رشد تولید و افزایش ظرفیت‌های صنعتی کشور به منظور حفظ آرامش در بازار و کمک به تامین نیاز‌های ضروری مردم عزیزمان تلاش می‌کند، اعمال محدودیت برق برای واحد‌های کوچک و متوسط شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌تواند بخش زیادی از این تلاش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به عدم تحقق اهداف کلان اقتصادی پیش بینی شده در شرایط حال حاضر اقتصاد تورمی کشور گردد که تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: انتظار ما این است که وزارت نیرو با اتخاذ تدابیر لازم، اجازه ندهد ناترازی انرژی به محدودیت فعالیت بنگاه‌های تولیدی منجر شود که نقش مستقیمی در تولید، تجارت و اشتغال پایدار کشور دارند.

لاهوتی اشکوری، افزود: برخلاف برخی تصورات، آثار قطع برق در واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط شهرک‌ها و نواحی صنعتی صرفاً به ساعات خاموشی محدود نمی‌شود؛ توقف خطوط تولید، اختلال در فرآیند‌های صنعتی، آسیب احتمالی به تجهیزات، افزایش ضایعات مواد اولیه، کاهش بهره‌وری، تأخیر در تحویل سفارش‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ظرفیت‌های در دسترس بنگاه‌های تولیدی و در نهایت کاهش شدید مزیت‌های سرمایه گذاری در تولید (اقتصاد مولد کشور) از جمله تبعاتی است که می‌تواند فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط شهرک‌ها و نواحی صنعتی را با چالش جدی مواجه کند.

وی، با تأکید بر تفاوت شرایط صنایع کوچک و متوسط که بالغ بر ۹۴ درصد از سهم تعداد صنایع مستقر در کشور را شامل میگردند با واحد‌های صنعتی بزرگ، تصریح کرد: بسیاری از این بنگاه‌ها از نظر تامین منابع مالی و امکانات فنی، توان محدودی برای تأمین برق جایگزین یا جبران خسارات ناشی از قطعی برق دارند و قطعی برق تهدیدی جدی برای غیر فعال شدن آنها و اشتغال مستقیم یک میلیون و دویست هزار نفری آنها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خواهد بود. به همین دلیل، حتی محدودیت‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نیز میتواند با تاثیر بر کاهش بهره وری در تولید مقیاس بنگا‌ها منجر به کاهش ارزش منابع مالی سرمایه در گردش در اختیار، افزایش تعهدات مالی، از دست رفتن بازار فروش محصولات و در نهایت قطع استمرار فعالیت آنها گردد و این مهم علاوه بر احتمال بروز تبعات اجتماعی تهدید بزرگی برای اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اهمیت پایداری زیرساخت‌های تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی مجموعه‌ای از واحد‌های تولیدی با ارتباطات گسترده در زنجیره تأمین هستند و اعمال محدودیت تامین برق در زیرساخت‌های مشترک این مجموعه‌ها می‌تواند فعالیت تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت هم‌زمان مختل کند. از این رو، تأمین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید به‌عنوان یک اولویت جدی در برنامه‌ریزی انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد.

لاهوتی اشکوری، ادامه داد: انتظار مشخص بخش صنعت از وزارت نیرو این است که در برنامه‌های مدیریت مصرف برق در فصل پاییز و زمستان، صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی از اعمال محدودیت‌های تأمین برق مستثنا شوند و ظرفیت‌های موجود شبکه به نحوی مدیریت شوند که استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی با اختلال مواجه نشود.

وی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو و صمت و توجه جدی به اسناد بالادستی و مصوبات اخیر دولت محترم مرتبط با این مباحث گفت: ما به ضرورت مدیریت ناترازی انرژی و حفظ پایداری شبکه برق کشور واقف هستیم، اما معتقدیم مدیریت این شرایط باید با اولویت‌بندی دقیق مصرف‌کنندگان و استفاده از راهکار‌های جایگزین انجام شود. بخش تولید نباید نخستین گزینه برای اعمال محدودیت باشد؛ چراکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی توقف تولید، در نهایت به کل اقتصاد کشور منتقل خواهد شد.

لاهوتی اشکوری، پیشنهاد کرد: با برنامه‌ریزی مشترک دستگاه‌های مسئول و مدیریت مستقیم نحوه تصمیم گیری اعمال مدیریت به صورت منطقه‌ای توسط استانداران محترم سراسر کشور، ظرفیت‌های مدیریت مصرف در بخش‌های غیرمولد نظیر امکان ورزشی، تالار‌ها و مراکز همایش و …، استفاده بهینه از ظرفیت نیروگاه‌ها، تأمین به‌موقع سوخت نیروگاه‌ها و توسعه منابع تولید برق، زمینه لازم برای کاهش فشار بر بخش صنعت فراهم شود. همچنین ضروری است هرگونه برنامه احتمالی مدیریت مصرف صرفا در شرایط اضطرار و با نظر مستقیم استانداران محترم، زمان‌بندی محدود و مشخص و هماهنگی کامل با بخش صنعت همراه باشد تا تولیدکنندگان شهرک‌ها و نواحی صنعتی بتوانند برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم وزارت نیرو با در نظر گرفتن نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، تدابیر لازم را برای تأمین مستمر برق واحد‌های تولیدی شهرک‌ها و نواحی صنعتی اتخاذ کند. صیانت از تولید و اشتغال یک مسئولیت مشترک میان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی است و اطمینان از دسترسی پایدار صنایع به انرژی باید به‌عنوان یکی از الزامات اصلی حمایت از تولید در فصل سرد سال جاری مورد توجه جدی قرار گیرد.

منبع: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو)