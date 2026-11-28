باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بهرام همتی‌نژاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان فارس که به‌مناسبت هفته پژوهش و فناوری، صبح شنبه ۷ آذرماه در تالار دکتر مصطفوی دانشگاه شیراز برگزار شد، به تشریح برنامه‌های این هفته در سطح استان فارس و دانشگاه در آذرماه ۱۴۰۵و ارائه گزارشی از مهم‌ترین دستاورد‌ها و اقدامات یک‌ساله حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز پرداخت.

او با اشاره به جایگاه پژوهش و فناوری در توسعه علمی و اقتصادی کشور، عنوان کرد: دانشگاه شیراز در یک‌سال گذشته با اتکا به ظرفیت‌های علمی، تخصصی و پژوهشی خود، مسیر تبدیل دانش به فناوری، ثروت و ارزش اقتصادی را با جدیت دنبال کرده است. در این مسیر، علاوه‌بر توجه به تولید علم و ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی، توسعه ارتباط با جامعه و صنعت، تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی، تقویت زیست‌بوم نوآوری و پاسخ‌گویی به مسائل کلان استان و کشور نیز در اولویت برنامه‌های معاونت پژوهش و فناوری قرار داشته است.

هفته پژوهش؛ فرصتی برای تقویت پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در تشریح برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان فارس با یادآوری اینکه شعار هفته پژوهش ۱۴۰۵ «پژوهش و فناوری؛ پیشران ایران قوی و تاب‌آور» است، گفت: برنامه‌های امسال استان در قالب شش جشنواره و مجموعه‌ای از رویداد‌های علمی، پژوهشی و فناورانه برگزار می‌شود.

او گفت: نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری استان از ۲۴ تا ۲۶ آذرماه در سالن ورزشی کوثر پردیس ارم دانشگاه شیراز برپا خواهد شد و آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان نیز ۲۶ آذرماه در تالار فجر این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گفته همتی‌نژاد، در آیین تقدیر امسال، پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان، کارآفرینان، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان، حامیان پژوهش ازجمله مدیران اجرایی و خیرین، دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده و همچنین دهیاران، فرمانداران و شهرداران حامی پژوهش تقدیر خواهند شد.

او، نواختن زنگ پژوهش در یکی از مدارس استان، اجرای طرح در‌های باز پژوهش در دانشگاه‌ها، برگزاری نشست‌ها و رویداد‌های علمی و فناورانه، تدوین اولویت‌های پژوهشی استان، تقدیر از طرح‌های پژوهشی برتر و رونمایی از محصولات دانش‌بنیان صنایع و شرکت‌های فناور را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته برشمرد.

همتی‌نژاد همچنین با اشاره به برنامه‌های دانشگاه شیراز اظهار داشت: برنامه‌های هفته پژوهش دانشگاه از ۷ تا ۱۸ آذرماه در دانشکده‌های مختلف دانشگاه دنبال می‌شود. اجرای طرح در‌های باز پژوهش با هدف آشنایی دانش‌آموزان با دستاورد‌های علمی و فناورانه دانشگاه و فراهم‌کردن فرصت دیدار آنان با پژوهشگران، دانشمندان و مخترعان، راه‌اندازی واحد ترویج علم برای انتقال دستاورد‌های پژوهشی دانشگاه به جامعه با زبانی ساده، رونمایی از آزمایشگاه‌های تخصصی طرح آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی (آتف) و معرفی چند محصول فناورانه ازجمله این برنامه‌هاست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، اعطای دومین دوره جایزه بانوی علم ایران و آیین تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده و سرآمدان پژوهشی دانشگاه در ۳۰ آذرماه و نیز معرفی کتاب سال انتشارات دانشگاه را از دیگر برنامه‌های این حوزه اعلام کرد.

رشد ۱۲۰ درصدی چاپ کتاب و توسعه فعالیت‌های ترویج علم

همتی‌نژاد در ادامه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انتشارات و ترویج علم، از رشد ۱۲۰درصدی چاپ کتاب در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: در سال جاری ۳۳ عنوان کتاب در انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است. همچنین با تولید و انتشار ۴۱ ویدیوکست کتاب، برگزاری کارگاه‌های ترویج علم و توسعه حضور در بستر‌های نشر دیجیتال، گام‌های مؤثری برای گسترش دسترسی جامعه به دستاورد‌های علمی برداشته شده است.

به گفته او، تعداد کارگاه‌های ترویج علم با رشد ۳۵۰ درصدی همراه بوده و حضور انتشارات دانشگاه در پلتفرم‌های نشر و توزیع دیجیتال نیز ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. راه‌اندازی و احیای سه مجله، تولید حدود ۶۰۰ محتوای ترویجی و فعالیت شش نشریه علمی بین‌المللی در دانشگاه از دیگر اقدامات این حوزه به شمار می‌رود. همچنین پنج نشریه دیگر برای نمایه‌سازی در پایگاه اسکوپوس ارسال شده‌اند و تعداد نشریات دارای رتبه الف دانشگاه نیز با رشد ۳۸ درصدی به ۱۱ عنوان رسیده است.

همتی‌نژاد با تأکید بر اهمیت ترویج علم و معرفی ظرفیت‌های علمی دانشگاه به جامعه، اجرای برنامه‌هایی مانند «در‌های باز دانشگاه» را نیز در همین زمینه ارزیابی کرد و افزود: هدف از این اقدامات، فراهم‌کردن زمینه تعامل بیشتر دانشگاه با جامعه و آشناکردن نسل جوان با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه است.

توسعه ارتباط با صنعت؛ از شناسایی نیاز‌های فناورانه تا انعقاد قرارداد‌های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، توسعه ارتباط دانشگاه با صنایع و دستگاه‌های اجرایی را از محور‌های مهم فعالیت‌های این معاونت دانست و گفت: در این حوزه تلاش شده است رویکرد پژوهش‌های دانشگاه از حالت صرفاً عرضه‌محور به سمت پژوهش‌های تقاضامحور و مسئله‌محور تغییر یابد؛ به این معنا که فعالیت‌های پژوهشی براساس نیاز‌های واقعی جامعه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی تعریف و هدایت شوند.

او با اشاره به شناسایی ۸۴ نیاز فناورانه و عنوان درخواست پیشنهاد پژوهشی (RFP) در صنایع و دستگاه‌های اجرایی، برگزاری ۶۲ نشست تخصصی با مجموعه‌های صنعتی و اجرایی و ارسال ۲۲ پیشنهاد پژوهشی از سوی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برای پاسخ‌گویی به این نیاز‌ها را از اقدامات انجام‌شده برشمرد.

همتی‌نژاد افزود: در همین زمینه، زمینه استفاده اعضای هیئت‌علمی از فرصت‌های مطالعاتی در صنعت نیز فراهم شده است تا استادان با حضور مستقیم در محیط‌های صنعتی، از نزدیک با مسائل و چالش‌های واقعی بخش تولید و خدمات آشنا شوند و فعالیت‌های پژوهشی خود را متناسب با نیاز‌های این بخش‌ها جهت‌دهی کنند.

او همچنین از برگزاری هشت رویداد از مجموعه برنامه‌های «چهارشنبه‌های مدار کوتاه» خبر داد و گفت: این رویداد‌ها بستری برای طرح مستقیم مسائل و چالش‌های صنایع، ارائه راهکار‌های علمی و فناورانه از سوی اعضای هیئت‌علمی و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان دانشگاه و صنعت فراهم کرده‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، انعقاد ۲۴ تفاهم‌نامه همکاری با صنایع و دستگاه‌های اجرایی، برگزاری ۶ تور فناوری ویژه اعضای هیئت‌علمی و ۱۰ بازدید علمی دانشجویی از صنایع را از دیگر دستاورد‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: حضور دانشگاه در دو نمایشگاه بین‌المللی شیراز (شیراز اکسپو) و اطلاع‌رسانی فراخوان‌های پژوهشی صنایع به استادان و دانشکده‌ها نیز با هدف تقویت این ارتباطات انجام شده است.

رشد ۳۸ درصدی حجم قرارداد‌های ارتباط با جامعه و صنعت

همتی‌نژاد با اشاره به رشد قابل توجه فعالیت‌های قراردادی دانشگاه در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت اظهار داشت: حجم قرارداد‌های منعقدشده در این حوزه طی یک‌سال گذشته، با رشد حدود ۳۸ درصدی، از حدود ۲۹۰ میلیاردتومان به بیش‌از ۴۰۰میلیاردتومان رسیده و تعداد قرارداد‌ها نیز به ۱۶۵ قرارداد افزایش یافته است. افزون‌براین، حدود ۳۰۰میلیارد تومان قرارداد نیز در مرحله مذاکره و انعقاد قرار دارد.

او همچنین با اشاره به سهم دانشگاه شیراز در اجرای اولویت‌های پژوهشی استان فارس بیان کرد: بیش از ۷۰درصد فراخوان‌های اولویت پژوهشی سازمان‌های استان که از طریق سازمان برنامه و بودجه اعلام شده‌اند، ازسوی دانشگاه شیراز به مرحله قرارداد رسیده و درحال اجرا یا اتمام هستند.

حضور دانشگاه شیراز در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح جایگاه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی، از تداوم حضور این دانشگاه در جمع دانشگاه‌های معتبر جهان خبر داد.

او گفت: براساس نتایج رتبه‌بندی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه شیراز رتبه پنجم دانشگاه‌های جامع کشور را کسب کرده است. همچنین این دانشگاه در شاخص پژوهش رتبه سوم و در شاخص دیپلماسی علمی رتبه چهارم ملی را به دست آورده است.

همتی‌نژاد با اشاره به نتایج رتبه‌بندی جهانی کیواس (QS) سال ۲۰۲۷، جایگاه دانشگاه شیراز را در بازه ۷۹۱ تا ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان اعلام کرد و افزود: دانشگاه در رتبه‌بندی موضوعی کیواس نیز در سه حوزه مهندسی نفت، کشاورزی و جنگلداری و شیمی موفق به کسب رتبه زیر ۵۰۰ شده است که بهترین جایگاه آن در حوزه مهندسی نفت و در میان ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.

او همچنین به جایگاه دانشگاه در رتبه‌بندی‌های تایمز و شانگهای اشاره کرد و گفت: دانشگاه شیراز در رتبه‌بندی تایمز سال ۲۰۲۶ در جمع هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفته و در رتبه‌بندی علوم میان‌رشته‌ای تایمز نیز رتبه ۱۹۶ جهانی و رتبه سوم ملی را کسب کرده است. این دانشگاه در هفت رشته موضوعی تایمز نیز حائز رتبه شده که حوزه تعلیم و تربیت از بهترین جایگاه‌های آن بوده است.

به‌گفته همتی‌نژاد، دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای سال ۲۰۲۶ نیز در شش حوزه موضوعی در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است. در این میان، حوزه‌هایی همچون مهندسی مکانیک، علوم و فناوری دستگاه‌ها، علوم و صنایع غذایی و منابع آب از جایگاه برجسته‌ای برخوردارند. دانشگاه در حوزه مهندسی مکانیک نیز رتبه نخست ملی را به‌طور مشترک با دانشگاه بین‌المللی امام خمینی کسب کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز همچنین به نتایج رتبه‌بندی پایداری کیواس اشاره کرد و افزود: دانشگاه شیراز در این نظام رتبه‌بندی، جایگاه دوم ملی را به دست آورده است؛ رتبه‌بندی‌ای که عملکرد دانشگاه‌ها را در ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی مطلوب ارزیابی می‌کند.

همتی‌نژاد با اشاره به ظرفیت علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه گفت: براساس گزارش مهرماه سال جاری، ۵۷ نفر از پژوهشگران دانشگاه شیراز در فهرست پراستنادترین پژوهشگران ۲درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند که مایه مباهات است.

کتابخانه مرکزی دانشگاه؛ بزرگ‌ترین مخزن کتاب در میان کتابخانه‌های دانشگاهی کشور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم علمی و پژوهشی این مجموعه دانست و اظهار داشت: این کتابخانه با برخورداری از ۹ کتابخانه اقماری و فضای گسترده کتابخانه‌ای، بزرگ‌ترین مخزن کتاب در میان کتابخانه‌های دانشگاهی کشور به شمار می‌رود.

او با اشاره به توسعه منابع علمی، خدمات تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال کتابخانه افزود: دسترسی پژوهشگران به بیش از ۱۰۰ پایگاه اطلاعاتی فارسی و لاتین، ارائه خدمات مشابهت‌یابی و همانندجویی و تصحیح متون ازجمله خدمات این مجموعه است. همچنین در مسیر راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال، مجموعه ارزشمندی از نسخه‌های خطی و چاپ سنگی، پایان‌نامه‌ها و اسناد تصویری تاریخی دانشگاه درحال دیجیتال‌سازی است.

ایفای نقش دانشگاه شیراز در حل مسائل کلان استان و بازسازی پساجنگ

او در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه و نقش‌آفرینی آن در مسائل ملی و منطقه‌ای، به اقدامات انجام‌شده در زمینه بازسازی پساجنگ و همکاری با صنایع و سازمان‌های استانی اشاره کرد و گفت: دانشگاه شیراز در این زمینه جلسات متعددی با سازمان‌های استان، ازجمله مجموعه‌های مرتبط با صنعت، معدن و تجارت و حوزه کار برگزار کرده و تعاملاتی نیز با صنایع بزرگ کشور شکل گرفته است که از نتایج آن می‌توان به انعقاد قرارداد‌های همکاری با فولاد مبارکه و پتروشیمی بندر امام اشاره کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز همچنین از توسعه سازوکار طرح «محکم» (مدیریت کلان مسئله‌ها) در دانشگاه خبر داد و افزود: در قالب این طرح، با تشکیل شورای راهبری، کارگروه اجرایی و کمیته‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های متعدد با سازمان‌های مرتبط، موضوعات مهم و اولویت‌دار استان و کشور برای پیگیری و ارائه راهکار‌های علمی شناسایی و تصویب شده‌اند.

او از توسعه سامانه‌های هوشمند کشاورزی دقیق برای افزایش بهره‌وری آب، بازچرخانی و بهره‌برداری پیشرفته از پساب شهری و صنعتی در چرخه کشاورزی، مدیریت هوشمند و یکپارچه منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک و بومی‌سازی تولید نهاده‌ها و دارو‌های دامی پایدار بر پایه زیست‌فناوری و ضایعات کشاورزی به‌عنوان نمونه‌هایی از این موضوعات یاد کرد.

رشد ۱۳۲ درصدی شرکت‌های فناور در زیست‌بوم نوآوری دانشگاه

همتی‌نژاد در ادامه، توسعه زیست‌بوم نوآوری و حمایت از ایده‌های خلاقانه و فناورانه را از دیگر اولویت‌های دانشگاه شیراز دانست و گفت: در این حوزه، رویکرد دانشگاه بر حمایت از ایده‌ها و هدایت آنها از مرحله شکل‌گیری تا تبدیل‌شدن به استارتاپ و شرکت فناور است.

او با اشاره به رشد ۱۳۲درصدی تعداد شرکت‌های فناور و رشد ۳۸درصدی هسته‌های نوآور دانشگاه، اظهار داشت: تعداد شرکت‌های فناور مستقر در زیست‌بوم نوآوری دانشگاه از ۲۵ شرکت به ۵۸ شرکت و تعداد هسته‌های نوآور از ۳۷ هسته به ۵۱ هسته افزایش یافته است.

به گفته او، ایجاد مرکز نوآوری خصوصی پارادایز هاب با پشتیبانی بنیاد برکت و فعالیت هاب همراه اول در شیراز، ازجمله اقدامات مؤثر در توسعه زیرساخت‌های نوآوری دانشگاه بوده است. همچنین شرکت‌های فناور مستقر در زیست‌بوم نوآوری دانشگاه در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، بیش‌از هزارمیلیارد ریال درآمد ثبت کرده‌اند که بخش عمده آن به‌عنوان دستاورد مالی دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با اشاره به نقش شرکت‌های فناور در پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور، به برخی دستاورد‌های این مجموعه‌ها در شرایط جنگی نیز اشاره کرد و گفت: ازجمله این دستاورد‌ها می‌توان به تولید پودر بندآورنده خونریزی اشاره کرد که در عملیات امداد و نجات مورد استفاده قرار گرفته و در نجات جان تعدادی از هم‌وطنان مؤثر بوده است. همچنین یکی از مجموعه‌های فناور دانشگاه در عملیات احیای فناورانه یک چاه نفت در استان ایلام مشارکت داشته که این اقدام به افزایش ۶۵ درصدی تولید نفت و کاهش ۶۰ درصدی تولید آب مازاد منجر شده است.

همتی‌نژاد، ایجاد فرصت اشتغال برای حدود ۳۰۰ نفر در واحد‌های فناور و فعالیت ۱۵۰نفر در تیم‌های نوآور را از دیگر نتایج توسعه این زیست‌بوم برشمرد و به برگزاری رویداد‌های ایده‌پردازی و کارآفرینی ازجمله «ایده عالیست» و جشنواره «امید» برای شناسایی و هدایت استعداد‌های جوان اشاره کرد.

تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و حمایت از آزمایشگاه‌های تخصصی

او در ادامه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز را از زیرساخت‌های مهم ارائه خدمات تخصصی به پژوهشگران، دانشجویان و مراجعه‌کنندگان آزاد دانست و با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۴، از ثبت عملکرد مالی قابل توجه و ارائه خدمات گسترده به متقاضیان دانشگاهی و غیردانشگاهی خبر داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز همچنین با اشاره به اجرای برنامه جامع جهش علمی دانشگاه، اظهار داشت: این برنامه با هدف ارتقای کیفیت برونداد‌های علمی، حمایت از پژوهشگران توانمند، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پژوهشی تدوین شده است.

او افزود: برنامه جهش علمی دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۶۰میلیارد تومان و با مشارکت بنیاد ملی علم ایران و دانشگاه شیراز در دو بخش بروندادمحور و برنامه‌محور دنبال می‌شود. حمایت از تولید کتاب‌های بین‌المللی، جذب پژوهشگران پسادکتری، پشتیبانی از استادان جوان و دانشمندان آینده، توسعه شبکه‌سازی بین‌المللی، حمایت از طرح‌های شاخص علمی، تقویت همکاری‌های بین‌رشته‌ای با دانشگاه علوم پزشکی شیراز، حمایت از پژوهش‌های علوم انسانی و هنر، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی ازجمله محور‌های این برنامه است.

همتی‌نژاد با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: براساس آخرین گزارش پیشرفت، حمایت از تألیف و انتشار کتاب‌های بین‌المللی به ۱۰۰درصد پیشرفت رسیده و برنامه نمایه‌سازی نشریات نیز ۷۵درصد پیشرفت داشته است. همچنین برنامه‌های بروندادمحور، جذب پسادکتری، حمایت از دانشمندان آینده و طرح‌های شاخص علمی به حدود ۵۰درصد پیشرفت رسیده‌اند.

طرح آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی؛ حمایت هدفمند از برنامه پژوهشی استادان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در بخش پایانی سخنان خود، به طرح آزمایشگاه‌های تحقیقاتی فردی (آتف) اشاره کرد و آن را رویکردی جدید در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی دانست.

او توضیح داد: در این الگو، به‌جای تمرکز صرف بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، حمایت‌ها بر برنامه پژوهشی و ظرفیت علمی پژوهشگران متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهشگران می‌توانند تا سه سال از حمایت مالی برخوردار شوند و با ایجاد شبکه همکاری با پژوهشگران سایر رشته‌ها، طرح‌هایی را دنبال کنند که خروجی آنها الزاماً به انتشار مقاله محدود نیست و می‌تواند به اجرای پروژه‌های صنعتی، شکل‌گیری هسته‌های فناور و حتی ایجاد شرکت‌های زایشی منجر شود.

به گفته همتی‌نژاد، این طرح با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با دامنه‌ای فراتر از رشته‌های فنی و تجربی، حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر را نیز دربرمی‌گیرد. در این چارچوب، حمایت از برنامه‌های پژوهشی فردی در دانشگاه‌های منتخب کشور آغاز شده و دانشگاه شیراز نیز در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های این طرح قرار دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در جمع‌بندی این نشست، مجموعه اقدامات و دستاورد‌های ارائه‌شده را نشان‌دهنده حرکت دانشگاه در مسیر تقویت مرجعیت علمی، توسعه فناوری، افزایش اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی پژوهش و گسترش همکاری با جامعه و صنعت دانست؛ مسیری که در آن، پژوهش و فناوری نه‌تنها زمینه‌ساز ارتقای جایگاه علمی دانشگاه، بلکه عاملی مؤثر در حل مسائل واقعی جامعه و تحقق توسعه پایدار استان و کشور خواهد بود.