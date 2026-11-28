باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نخستین پیش‌نشست دومین همایش ملی، با موضوع «مسئولیت اجتماعی در نظام سلامت؛ اشتراک تجارب، چالش‌ها و راهکارها» در پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دبیر نشست رضوی اشاره کرد که نظام سلامت، بیش از هر حوزه دیگری، با زندگی و کیفیت زیست مردم پیوند دارد. از این‌رو، مسئولیت اجتماعی در این نظام نمی‌تواند به فعالیت‌های پراکنده یا مقطعی محدود شود؛ بلکه نیازمند نگاهی پایدار، مشارکتی و پاسخ‌گوست نگاهی که در آن، نهاد‌های سلامت، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، خیرین و جامعه محلی بتوانند در کنار یکدیگر برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی مردم نقش‌آفرینی کنند.

وی، ادامه داد: استاندارد‌ها و چارچوب‌های مسئولیت اجتماعی زمانی عیار واقعی خود را نشان می‌دهند که جامعه با شرایط بحرانی، اضطراری و جنگی روبه‌رو می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگری، در شرایط خاص و جنگی، ضرورت مسئولیت اجتماعی در نظام سلامت به چشم می‌آید. در روز‌های بحران، زیرساخت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند، نیاز‌های حمایتی و درمانی به اوج می‌رسد و نقش‌آفرینی هم‌زمان دولت، سازمان‌ها، صنایع بزرگ، نهاد‌های مدنی و خیرین حیاتی‌تر از همیشه می‌شود. در چنین شرایطی، مسئولیت اجتماعی دیگر یک فعالیت داوطلبانه یا لوکس سازمانی نیست، بلکه یک «ضرورت امنیتی، انسانی و بقا» است. نیازمند مدل‌های تاب‌آوری بومی و شبکه‌سازی منسجمی هستیم تا بتوانیم هم‌افزایی میان بیمارستان‌ها، سازمان‌ها، سمن‌ها و بدنه جامعه را حفظ کنیم.

رضوی، افزود: اهمیت این نشست در آن است که فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره تجربه‌های موجود، شناخت چالش‌ها و یافتن راهکار‌های عملی فراهم می‌کند. امید می‌رود با بهره‌گیری از دیدگاه‌های سخنرانان و مشارکت حاضران، گفت‌وگویی شکل بگیرد که علاوه‌بر طرح مسأله، به پیشنهاد‌های قابل پیگیری و همکاری‌های مؤثر نیز منتهی شود. هدف از این نشست، مرور تجربه‌های زیسته، شناسایی چالش‌های ساختاری در مدیریت بحران و جنگ، و طراحی راهکار‌های عملیاتی برای تقویت پیوند نظام سلامت با جامعه است.

در ادامه دکتر داود پیرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس سابق اداره مسئولیت‌پذیری اجتماعی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شاید حوادث و بلایا و کنشگری اجتماعی سبب شده تا ما امروز درباره CSR صحبت کنیم.

وی، نقطه عطف شروع این موضوع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را زلزله کرمانشاه در آبان سال ۹۶ برشمرد و افزود: در پی آسیب به همه زیرساخت‌های بهداشتی درمانی در منطقه اسلام‌آباد غرب، سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی بود که مأموریت وزیر وقت به معاونت اجتماعی ترمیم و بازسازی این زیرساخت‌ها را از طریق جلب مشارکت مردمی بود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان این‌که در یک دهه گذشته وزیر بهداشت یک مشاور اجتماعی و یک مشاور در حوزه خیرین انتخاب می‌کنند، ادامه داد: باقی مانده معاونت اجتماعی اداره‌کل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همه گفتمان‌های اجتماعی در این اداره کل انجام می‌شود وظایف این بخش‌ها آمیخته کردن مسایل اجتماعی در همه بخش‌های سلامت است.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها؛ ظرفیتی برای تقویت نظام سلامت

پیرانی، وزارت بهداشت را به‌عنوان متولی بخش سلامت و در عین حال در هم تنیده با حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: با بروز زلزله و تخریب بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آباد غرب فراخوانی برای مشارکت در ساخت بسیاری از موارد سازمان‌ها و نه افراد برای مشارکت اعلام آمادگی کرده بودند.

وی، بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌ها را از آن جمله دانست و خاطرنشان کرد: همین امر سبب شد در سال ۹۹ اداره CSR را راه‌اندازی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مسئولیت‌پذیری شرکتی را تدوین کردیم تمرکز اداره کاملاً بر روی CSR بود دستگاه‌های دولتی به‌دنبال جلب مشارکت مالی بودند، اما ما به‌دنبال جلب مشارکت بودیم در این راستا استاندارد‌ها را نوشتیم.

رئیس سابق اداره مسئولیت‌پذیری اجتماعی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرمایه‌گذاری اجتماعی را از موضوعاتی دانست که هنوز بر روی آن تمرکز نشده است، در ادامه خاطرنشان کرد:، اما این در حالی است که دنیا از این ظرفیت رابطه‌های طولانی مدت با بخش خصوصی برقرار کرده است.

پیرانی، با اشاره به وجود استارت‌آپ‌ها و کسب و کار‌های مرتبط با سلامت در ادامه با تأکید بر تلاش برای نهادینه کردن آنها در این اداره، گفت: برای نهادینه کردن تقسیم‌بندی ادارات را براساس استاندارد‌های جهانی پیش بردیم اداره خیرین نیازمند مشارکت افراد بود این کار خیرخواهانه می‌تواند از بخشش مال تا ارائه تخصص متفاوت باشد موارد مشارکت فردی در اداره خیرین جای گرفت اداره سازمان‌های مردم نهاد که شامل مدیر دبیر و اعضا هستند هم را تشکیل دادیم.

وی، با بیان این‌که در اداره اخیر چند شبکه موفق از جمله شبکه درمان سرطان فعالیت می‌کنند، در ادامه تصریح کرد: اداره مسئولیت‌پذیری اجتماعی هم از سال ۹۹ آغاز به کار کرد در این اداره چشم‌انداز جلب مشارکت شرکت‌ها تعریف شد بدون نیاز به عدد مالی ما به‌دنبال جلب شمار مشارکت‌کنندگان بودیم هدف غایی این بود که بخش خصوصی در نظام سلامت جایگاهی داشته باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: در این راستا در دانشگاه‌ها کمیته مسئولیت‌پذیری شرکتی راه‌اندازی شد البته باید یادآور شد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقسیم‌بندی کشوری ندارد هم‌اکنون ۶۷ دانشگاه و دانشکده پزشکی فعال وجود دارد و استان تهران زیر نظر سه دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می‌کند این کمیته‌های دانشگاهی کوشیدند تا بنگاه‌های نزدیک خود را جذب کنند.

پیرانی، افزود: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک محدودیت در مسئولیت اجتماعی داشتیم و آن بنگاه اقتصادی مسئولیت‌پذیر اجتماعی در حوزه سلامت بود ما به شرکت‌ها و بنگاه‌ها به دید یک موجود زنده اجتماعی نگاه می‌کنیم در این‌صورت است که می‌توان جلب مشارکت داشت و در این راستا همه معاونت‌های وزارتخانه را برای جلب مشارکت درگیر کردیم.

وی، با اشاره به وجود سه دغدغه در این حوزه از جمله تعریف مشوق برای جلب مشارکت ادامه داد: دوم دستورالعملی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در وزارت بهداشت تدوین شد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چیزی به‌عنوان HOP وجود دارد که جلب مشارکتمان را در آن می‌نویسیم قرارداد‌های BOT اجتماعی را تدوین کردیم قرارداد‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی را منعقد کردیم و در دوران ما شورای‌عالی خیرین و مشارکت‌های مردمی شکل گرفت.

رئیس سابق اداره مسئولیت‌پذیری اجتماعی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان این‌که در ذیل این شورا کمیته CSR تدوین شد و مصوبات این کمیته به کمیته‌های کل کشور ابلاغ می‌شد، گفت: در حوزه معاونت آموزشی روی بحث فردی کار کردیم در آن‌جا نرم‌افزار اعضای هیأت علمی وجود داشت و بحث رزومه اجتماعی را مطرح و اثربخشی اجتماعی اساتید را تعریف کردیم یک استاد شاید مقاله زیادی تولید نکند، اما با جراحی اثربخشی اجتماعی خوبی داشته باشد کوشیدیم این موضوعات را در پایه تشویقی اساتید لحاظ کنیم.

پیرانی، با بیان این‌که برای کمیته دانشگاه‌ها وظیفه تعیین کردیم از آن جمله بحث اولویت‌بندی و تقدیر از شرکت‌ها به‌عنوان متولی مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزود: در سطح کلان کشوری هم اولویت‌ها را مشخص کردیم یکی از آنها موضوع سرطان، دیگری تأمین هزینه‌های درمان بیماران بود بدین‌ترتیب در کنار سیستم‌های تشویقی چندین اولویت تعریف کردیم در سال ۹۶ بانک‌ها با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان برای بازسازی زیرساخت‌های بهداشتی درمانی کرمانشاه هزینه کردند در همین ارتباط مجموعه‌ای از ظرفیت خالی هواپیما‌ها برای جابه‌جایی بیماران استفاده می‌کرد.

وی، با اشاره به تشکیل بانک نیاز افزود: در ادامه از همه معاونت‌ها خواستیم کاری در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام دهند و برای آن دوره بازآموزی تعریف کردیم در شاخص عملکردی مسئولیت اجتماعی را لحاظ کردیم در حوزه درمان تقویت همکاری با سازمان‌های مردم نهاد را جزو اولویت‌های خود قرار دادیم. موسسه خیریه بیمارستانی تشکیل دادیم، کار پژوهشی در ارتباط با چالش‌هایی که نظام سلامت در حوزه مسئولیت اجتماعی داشت انجام شد در این راستا سعی کردیم آیین‌نامه‌ای نوشته تا به تأیید وزیر وقت برسد چالش‌های مدیریتی، اجرایی، نبودن نیازسنجی خاص، شفافیت مالی و زیرساخت‌ها از جمله چالش‌ها محسوب می‌شد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خاطرنشان کرد: نگاه ما در CSR جلب مشارکت ریالی نه بلکه جلب مشارکت شرکتی است در زلزله کرمانشاه ۱۶۰ میلیارد تومان شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌ها مشارکت کردند در کرونا ۱۵۰۰ میلیارد تومان جلب مشارکت داشتیم که ۵۴۰ میلیارد آن مشارکت شرکت‌ها بود در سال ۱۴۰۳ این میزان ۲ همت شد به عددی رسیدیم که ۳۰ درصد ارزش ریالی مشارکت‌ها مربوط به CSR و نه خیرین بود.

گذار از خیریه‌محوری به مسأله‌محوری در مسئولیت اجتماعی سلامت

زینب نصیری، مددکار اجتماعی و مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی نیز، در سخنرانی خود با عنوان «مسئولیت اجتماعی در نظام سلامت از خیرخواهی بنگاه‌ها تا حکمرانی مشارکتی سلامت» با اعتقاد به این‌که در کشور تحت‌عنوان CSR فعالیت‌های زیادی انجام می‌شود، اما افراد با گفتمان صحیح علمی آن آشنا نیستند، افزود: از این‌رو در حوزه مسئولیت اجتماعی نظام سلامت از کلماتی استفاده می‌شود که مستهلک و تقلیل‌گرایانه است و افراد به اشتباه با این کلمات ارتباط می‌‎گیرند و در نهایت بدبین می‌شوند.

وی، با اشاره به گذار دنیا از CSR و رسیدن به پاسخگویی اجتماعی، گفت: اقدامات خوبی تاکنون در خصوص مسئولیت اجتماعی در کشور انجام شده است که آخرین آن تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت است، اما مشکل آن است که روح مسئولیت اجتماعی انجام نمی‌شود و با روح مسئولیت اجتماعی شرکتی در تضاد است.

نصیری، با اعتقاد به این‌که برای داشتن CSR در نظام سلامت باید حکمرانی مشارکتی سلامت‌محور داشته باشیم، خاطرنشان کرد: شماری به وجود خیریه‌های حقوقی اشاره دارند که شاید اصلاً CSR نباشند بنگاه اقتصادی است که در قالب فعالیت‌های خیرخواهانه اقدام می‌کند. خیریه بدون چشم‌داشت مادی بدون آن‌که اسمی از آن برده شود فعالیتی انجام می‌شود، اما در CSR نخستین هدف بالا بردن برند آن شرکت است و در مرحله بعد بهبود اعتبار نهادی است که در این راستا منفعتی هم به جامعه برسد.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، با بیان این‌که در بند نخست مسئولیت اجتماعی بهبود سوددهی شرکت منظور نظر است، ادامه داد: در بعد بعدی استاندارد سلامت و محیط زیست را بنگاه اقتصادی لحاظ کند و در بعد قانونی برداشت مردم و اخلاق جامعه این باشد که آن بنگاه کاری غیر قانونی انجام نداده باشد و در مرحله نهایی اقدام بشردوستانه و خیرخواهانه است که فساد هم در همین مرحله نهایی نهفته است.

نصیری، با بیان این‌که اگر نظام سلامت همه ابعاد را نادیده بگیرد و صرفاً بعد نهایی را مد نظر داشته باشد مشکل‌ساز خواهد بود، افزود: از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی باید در راستای فعالیتی باشد که به اقتصاد و جامعه محلی آسیب رسانده باشد اگر شرکت خودروسازی برای کودکان خیابانی کاری انجام دهد این در قالب مسئولیت اجتماعی شرکتی نیست.

مسئولیت اجتماعی پاسخگویی بنگاه اقتصادی در راستای آسیب وارده به نظام سلامت است

وی، با بیان این‌که اگر این ملاحظات لحاظ نشود با انبوهی از فعالیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی روبه‌رو خواهیم بود که با ماهیت مسئولیت اجتماعی منافات دارد، در ادامه تصریح کرد: وقتی از انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه نظام سلامت صحبت می‌شود باید دید آن شرکت و بنگاه اقتصادی در حوزه سلامت چه آسیبی وارد کرده تا در آن بخش فعال باشد.

این مددکار اجتماعی، با بیان این‌که باید سلامت را گسترده‌تر از چند بیمارستان، مراکز جامع سلامت شهری و ... دانست و خاطرنشان کرد: در صنایع، موضوعات متعدد مرتبط با سلامت داریم که به این حوزه آسیب می‌زند باید در این حوزه‌ها رویکرد کاهش آسیب را به‌واسطه هدایت و راهبری اتخاذ کرد.

نصیری، با اشاره به وجود شش قلمرو اصلی در حوزه مسئولیت اجتماعی، گفت: از جمله این قلمرو‌ها عدالت در سلامت، پیشگیری و ارتقاء سلامت که نه فقط از طریق آموزش اجرا شود از محور‌های کوچک پیشگیری هم می‌توان به پیشگیری اجتماعی‌محور، توسعه‌مدار، وضعی و قانون‌مدار اشاره کرد.

وی، ادامه داد: قلمرو سوم محیط زیست است که شامل آلاینده‌ها، مدیریت پسماند، کاهش کربن و ... است قلمرو چهارم سلامت نیروی کار است که به بعد نخست مسئولیت اجتماعی شرکتی برمی‌گردد قلمرو پنجم سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی است و بالاخره قلمرو ششم نوآوری‌ها و توسعه سلامت است که با توجه به تغییرات دیجیتال، هوش مصنوعی، پژوهش‌های نوآورانه می‌توان به آن پرداخت.

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، توضیح داد: موسسه‌ای در دنیا GIR گزارش‌های مسئولیت اجتماعی را ارزیابی می‌کند مطابق آخرین استاندارد‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ در دو محور اساسی ۱۴ زیر شاخه تعریف شده است در این راستا یکسری فرمت کلیدی در حوزه CSR نظام سلامت احصاء شده است که از جمله می‌توان به کاهش نابرابری، کنترل بیماری‌های غیرواگیر، تاب‌آوری در بحران و ... اشاره کرد.

نصیری، درباره چالش‌های حوزه مسئولیت اجتماعی هم، گفت: خیریه‌محوری به‌جای مسأله‌محوری، پروژه‌محور ناپایداری، نبود نظام حکمرانی در نظام سلامت، تعارض منافع، فقدان اولویت‌بندی ملی و ... از آن جمله است. هنوز آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی تحت مدیریت دولت اجرا نشده است ماده ۲ این قانون حدود ۱۳ مصداق مسئولیت اجتماعی مشخص در ارتباط با حوزه نظام سلامت را دارد و این ظرفیت خوبی برای نظام سلامت محسوب می‌شود.

مسئولیت اجتماعی را حکمران تعیین نمی‌کند بلکه او باید هدایت‌گر باشد



وی، با بیان این‌که پس از تدوین این آیین‌نامه به فراخور شرایط اولویت‌ها تغییر کرد، گفت: به‌نحوی که پس از جنگ ۴۰ روزه اولویت شد بازسازی جنگ، اما اگر روح مسئولیت اجتماعی فهم شود مسئولیت اجتماعی را حکمران تعیین نمی‌کند بلکه باید او هدایت‌گر باشد.

این مددکار اجتماعی، نبود گزارش‌دهی را از دیگر چالش‌ها عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که از مهم‌ترین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی گزارش‌دهی است از دیگر چالش‌ها عدم تناسب جغرافیایی، ضعف مشارکت ذی‌نفعان است. باید در دانشگاه‌ها نظام حکمرانی ایجاد شود هم‌اکنون بر روی شیوه‌نامه ساختارمندی و ارزیابی و ارائه گواهی کار می‌شود.

نصیری، با بیان این‌که ما در وزارت بهداشت به‌دنبال آن نیستیم که چه میزان مشارکت بنگاه اقتصادی را جلب کرده‌ایم بلکه به‌دنبال آن هستیم که چگونه ظرفیت اجتماعی اقتصادی بنگاه را هدایت کردیم، در ادامه افزود: با این نگاه در حوزه سیاستگذاری به یک چارچوب ملی مسئولیت اجتماعی نیاز داریم مسایل اولویت‌دار باید شناسایی شوند پس باید سیستم اولویت‌بندی وجود داشته باشد. باید سکوی ملی پیوند بنگاه‌های اقتصادی و سمن‌ها وجود داشته باشد سامانه‌ای که نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری داشته باشد.

وی، با بیان این‌که باید دو ذی‌نفع در حوزه سلامت تعریف شود، خاطرنشان کرد: آن دو ذی‌نفع سازمان‌های مردم نهاد و بنگاه‌های اقتصادی هستند بنگاه اقتصادی منابع مالی، سرمایه، ظرفیت‌های فناورانه و نیروی انسانی دارد و سازمان‌های مردم نهاد شناخت عمیق به مسایل اجتماعی جوامع محلی، ظرفیت ارتباط مستقیم با مردم و جامعه آسیب‌پذیر، و سازمان‌های مردم نهاد مدرن‌تر تجارب خوب در مداخلات اجتماعی دارند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی جایگزین مسئولیت دولت در تأمین سلامت مردم نیست

مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی، با انتقاد از وجود نگاه بالا به پایین در حوزه نظام سلامت در جمع‌بندی کلی گفت: مسئولیت اجتماعی شرکتی جایگزین مسئولیت دولت در تأمین سلامت مردم نیست حتی مکمل ظرفیت‌های نظام سلامت هم نیست چتری است که نظام سلامت با ویژگی حکمرانی و تنظیم‌گری خود بنگاه اقتصادی علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را در مسیر هدایت می‌کند.

نصیری با تأکید بر ضرورت وجود ارتباط صحیح میان نظام سلامت، بنگاه اقتصادی، سازمان‌های مردم نهاد که میانجی اجتماعی ما در جوامع محلی هستند، گفت: هنر حکمرانی و تنظیم‌گری اجتماعی و ایجاد ظرفیت مکمل در کنار یکدیگر است. مسئولیت اجتماعی در نظام سلامت یک رابطه دو سویه است و همه ذی‌نفعان در آن قرار دارند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ سرمایه‌گذاری راهبردی برای پیشگیری و ارتقای سلامت

در ادامه نشست سعید جعفری، مشاور رییس دانشگاه در امور سمن‌ها و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم در سخنرانی خود با موضوع مسئولیت اجتماعی در نظام سلامت (چالش‌ها و امیدها) گفت: توجه به CSR در شرکت و پیشگیری با اولویت نظام سلامت یک ضرورت راهبردی در دنیاست. حتی در کشور‌های پیشرفته، خیرین و CSR وجود دارد یعنی حتی با حکمرانی کامل، موضوع CSR منتفی نمی‌شود.

وی، با بیان این‌که با CSR می‌توان ریسک‌های اجتماعی را مدیریت کرد، در ادامه افزود: به‌عبارتی هزینه‌سازی و هزینه‌زایی عدم مدیریت ریسک اجتماعی را کاهش می‌دهیم. نگاه ما به ادبیات مسئولیت اجتماعی باید به‌جای داشتن توقع هزینه باید هدایت‌گر باشیم.

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، مسئولیت اجتماعی شرکتی را پاسخگویی به استاندارد‌های ملی و جهانی عنوان و خاطرنشان کرد: اگر CSR با رویکرد صحیح باشد منجر به ارتقای سرمایه انسانی، توسعه و تعمیق سرمایه اجتماعی، اعتبار برند و وفاداری ذی‌نفعان و پیشگیری از بحران‌های نظام‌مند می‌شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در حوزه سلامت نوعی سرمایه‌گذاری است نه هزینه

جعفری، با اعتقاد به این‌که CSR شرکتی در حوزه سلامت نوعی سرمایه‌گذاری است و نه هزینه، ادامه داد: مسئولیت اجتماعی شرکتی جلوی بسیاری از هزینه اقدام‌ها را می‌گیرد، سبب بازگشت سرمایه اجتماعی می‌شود و بر ارزش بازار تأثیرگذار است. در دنیای پیوسته امروز سلامت جامعه و سلامت کسب و کار دو روی یک سکه هستند.

وی، با اشاره به وجود چهار چالش در حوزه مسئولیت اجتماعی، گفت: نبود نگاه سیستمی در CSR، نبود اولویت‌بندی مشخص شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، وجود گسست میان ارزش اقتصادی و ارزش اجتماعی در فضای شرکت‌ها، نبود اعتبار و ارزش اثرگذاری و در نهایت وجود پیچیدگی‌های حاکمیتی و فرآیند‌های چندجانبه از جمله این چالش‌هاست.

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: برای رسیدن به موفقیت در حوزه CSR باید از رویکرد تجهیزات‌محور و درمان‌محوری به بحث سلامت و پیشگیری توجه کرد در CSR شرکتی برای این‌که بتوان به اثربخشی و کارآمدی لازم برسیم باید حرکت تکاملی به سمت مشارکت‌های راهبردی چند جانبه حرکت کنیم هم‌چنین باید گذار به‌سمت مسئولیت اجتماعی داده‌محور و شفاف داشته باشیم و خلق ارزش مشترک و نوآوری در خدمات سلامت از امید‌ها و نگاه به آینده است.

جعفری، با بیان این‌که CSR در دانشگاه علوم پزشکی ایران به‌صورت علمی و تخصصی پیش می‌رود، گفت: با نگاه علمی میزان اشتباهات کاهش و ضریب موفقیت افزایش می‌یابد هم‌چنین در حال آموزش و توانمندسازی در همه واحد‌های تابعه دانشگاه هستیم همایش‌ها، رویداد‌هایی برگزار شده است؛ شورای خیرین بیمارستان‌ها در شهرستان‌ها در بخش CSR فعال شده است و کمیته جلب مشارکت شرکت‌ها تشکیل شده است.

وی، از تدوین شیوه‌نامه CSR در دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد و گفت: نخستین دانشگاه علوم پزشکی هستیم که این شیوه‌نامه را تدوین کرده‌ایم از رویکرد‌های ما ارتباط دادن CSR شرکتی به سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) است.

در پایان رضوی دبیر نشست با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های ارائه‌شده برای تبیین نظام مسائل مسئولیت اجتماعی در بخش سلامت تأکید کرد و گفت: هر سه سخنران به چالش‌هایی، چون خیریه‌محوری به‌جای مسئله‌محوری، نبود اولویت‌بندی و نگاه سیستمی، ضعف در گزارش‌دهی و ارزیابی اثرگذاری، پیچیدگی‌های حکمرانی و ضرورت تقویت مشارکت ذی‌نفعان اشاره کردند.

وی، ادامه داد: طرح این چالش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تبیین دقیق‌تر نظام مسائل مسئولیت اجتماعی در نظام سلامت و تدوین راهکار‌های متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه باشد. امید می‌رود با تداوم این گفت‌و‌گو‌ها و بهره‌گیری از تجربه‌های موجود، سیاست‌های مسئولانه در وزارت بهداشت تقویت و نهادینه شود؛ سیاست‌هایی که در آنها نقش نظام سلامت، بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه محلی در چارچوبی شفاف، پاسخ‌گو و مشارکتی تعریف شده باشد. امیدوارم این گفت‌و‌گو، گامی مؤثر در جهت تقویت حافظه سازمانی، یادگیری از بحران‌ها و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی نظام سلامت باشد.