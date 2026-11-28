باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۲۰۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۲۰۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۴ میلیون و ۹۳۵ هزار تومان