باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند با اعلام این خبر گفت: برای نخستین‌بار، هزار دانش‌آموز عضو کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر، هم‌زمان با روز جهانی داوطلب، در ۱۴ آذرماه، در قالب طرح ملی «آوای میدان» در یک اجرای هم‌زمان سرود در ۳۱ استان کشور مشارکت خواهند کرد.

وی افزود: این رویداد ملی و فرهنگی، با هدف ترویج فرهنگ داوطلبی، تقویت روحیه همدلی و همبستگی اجتماعی و پاسداشت هویت ملی برگزار می‌شود و قرار است صدای دانش‌آموزان از سراسر ایران را در قالب یک نغمه مشترک از وحدت، همدلی و عشق به میهن به هم پیوند دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این طرح اظهار کرد: «آوای میدان» فراتر از یک اجرای گروهی سرود، نمادی از هم‌صدایی نسل نوجوان ایران و جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی اعضای کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر است.

کولیوند ادامه داد: شکوفایی استعداد‌های نوجوانان، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی و نهادینه‌سازی روحیه مسئولیت‌پذیری و داوطلبی از مهم‌ترین اهداف این رویداد است؛ حرکتی که با مشارکت دانش‌آموزان ۳۱ استان کشور، فرصتی برای نمایش همبستگی و همدلی نسل نوجوان ایران فراهم می‌کند.