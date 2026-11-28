باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مطیعی کارشناس پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بر اساس پیش بینی های هواشناسی، وضعیت جوی استان در روزهای آتی شاهد تغییرات قابل توجهی خواهد بود. با تداوم شرایط پایدار جوی، پیش‌بینی می‌شود تا اوایل روز یکشنبه، غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان افزایش یافته و کیفیت هوا کاهش یابد.

وی ادامه داد : اصلی‌ترین تغییر از بعدازظهر روز یکشنبه رقم می‌خورد و ورود یک سامانه‌ی بارشی جدید، باعث بارش متناوب باران در اکثر نقاط و بارش برف در مناطق سردسیر خواهد شد. این ناپایداری که با احتمال رعد و برق و باد همراه است، می‌تواند تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی یادآور شد: بر اساس هشدارهای هواشناسی احتمال آب‌گرفتگی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌ها که منجر به اختلال در تردد می‌شود، بسیار بالا است. در همین حال، دمای ارومیه امشب ۳ درجه و فردا حداکثر ۱۱ درجه پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به حجم فعلی دریاچه ارومیه (۲.۵۸ میلیارد متر مکعب)، امید می‌رود بارش‌های آتی به بهبود تراز این دریاچه کمک کند.