باشگاه خبرنگاران جوان - در درس غرق شده‌اید، چند صفحه جلو می‌روید، زیر جمله‌های مهم خط می‌کشید، بعضی بخش‌ها را دوباره می‌خوانید و در پایان با خیال راحت کتاب را می‌بندید؛ هر موضوعی برایتان آشناست و فکر می‌کنید خوب یاد گرفته‌اید. اما دو روز بعد، کافی است همان کتاب را دوباره باز کنید تا متوجه شوید خیلی از چیز‌هایی که خوانده بودید، دیگر یادتان نیست.

این تجربه برای خیلی از دانش‌آموز‌ها آشناست؛ مخصوصاً وقتی امتحان نزدیک است و ساعت‌ها پای کتاب می‌نشینند، اما نتیجه سر امتحان آن‌طور که انتظار دارند پیش نمی‌رود. اما همیشه تقصیر کم‌کاری یا بی‌حوصلگی نیست؛ گاهی روش درس‌خواندنمان طوری است که احساس می‌کنیم یاد گرفته‌ایم، بدون اینکه واقعاً یادگیری اتفاق افتاده باشد.

آشنابودن مطالب ما را گول می‌زند

یک صفحه از کتاب زیست را سه بار می‌خوانید. بار سوم، جمله‌ها دیگر برایتان غریبه نیستند. حتی اگر کسی از شما بپرسد «این بخش را خوانده‌ای؟» احتمالاً با اطمینان جواب می‌دهید: «بله.».

اما اگر کتاب را ببندید، چقدر از آن را می‌توانید بدون نگاه‌کردن توضیح دهید؟

پژوهش‌های حوزه یادگیری نشان داده‌اند که روش‌هایی مانند دوباره خوانی و هایلایت کردن، باوجوداینکه بین دانش‌آموزان بسیار رایج‌اند، لزوماً مؤثرترین روش‌ها برای یادگیری نیستند. در مقابل، روش‌هایی مانند بازیابی فعال اطلاعات از حافظه و مطالعه بافاصله زمانی، می‌توانند یادگیری را تقویت کنند.

یک روش ساده که شاید اولش سخت باشد

بازیابی فعال یعنی بعد از مطالعه، کتاب را کنار بگذارید و سعی کنید بدون نگاه‌کردن آنچه را یاد گرفته‌اید از حافظه بیرون بکشید.

مثلاً بعد از خواندن یک بخش، به‌جای اینکه دوباره همان صفحه را بخوانید، کتاب را ببندید و از خودتان بپرسید: «سه نکته اصلی این قسمت چه بود؟» یا: «اگر معلم بخواهد از این بخش سؤال طرح کند، چه چیزی می‌پرسد؟» حتی می‌توانید یک کاغذ بردارید و هرچه یادتان مانده بنویسید.

بعد کتاب را باز کنید. جا‌هایی را پیدا کنید که یادتان رفته است. همین قسمت‌های فراموش‌شده، هدف بعدی مطالعه شما هستند.

چرا روش سخت‌تر را انتخاب نمی‌کنیم؟

خیلی از دانش‌آموزان می‌دانند که باید خودشان را امتحان کنند، اما باز هم سراغ روش‌هایی می‌روند که ساده‌ترند. دوباره خواندن راحت است. هایلایت کردن هم حس پیشرفت می‌دهد. اما وقتی کتاب را می‌بندید و از خودتان سؤال می‌پرسید، ممکن است ناگهان متوجه شوید جواب بعضی سؤال‌ها را نمی‌دانید.

همین‌جا ممکن است با خودتان بگویید: «پس هیچی یاد نگرفتم!».

اما اتفاقاً این‌طور نیست. ندانستن جواب یک سؤال در زمان تمرین، می‌تواند به شما نشان دهد دقیقاً سراغ کدام بخش باید بروید.

پژوهش‌های مربوط به راهبرد‌های یادگیری می‌گویند، روش‌های مؤثرتر، تلاش ذهنی بیشتری می‌خواهند و به همین دلیل ممکن است برای دانش‌آموز جذابیت کمتری داشته باشند.

درس‌خواندن را تبدیل به امتحان کوچک کنید

برای امتحان‌کردن این روش، لازم نیست برنامه مطالعاتی عجیب و سختی برای خودتان بنویسید. از این الگو استفاده کنید. اول: مطلب را بادقت بخوانید. بعد: کتاب و جزوه را کنار بگذارید. سپس: در دو سه دقیقه، هرچه از مطلب یادتان مانده بگویید یا بنویسید. در آخر: کتاب را باز کنید و پاسخ خودتان را با متن مقایسه کنید.

جا‌هایی که فراموش کرده‌اید، علامت بزنید و همان قسمت‌ها را دوباره بخوانید.

چند روز بعد هم دوباره خودتان را امتحان کنید.

یک هفته فرصت برای جاافتادن مطلب

اگر همیشه عادت داشته‌اید مطالب را چند بار پشت‌سرهم بخوانید، قرار نیست یک‌شبه همه چیز را عوض کنید.

هر روز یکی از درس‌ها را انتخاب کنید و بخشی از مطالعه را با بازیابی فعال پیش ببرید. نتیجه را هم با تعداد صفحه‌هایی که خوانده‌اید نسنجید؛ ببینید چند روز بعد، چقدر از مطلب را بدون نگاه‌کردن می‌توانید توضیح دهید.

ممکن است در ابتدا حتی احساس کنید کندتر درس می‌خوانید. این طبیعی است.

اما هدف این است که چیزی که امروز می‌خوانید، چند روز بعد هم بتوانید به یاد بیاورید و در امتحان یا حل مسئله از آن استفاده کنید.

منبع: فارس