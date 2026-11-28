باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه خلوصی - فشار دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت بخشی از معادله امنیتی منطقه و تقابل آمریکا با ایران است. چراکه گروه‌های مقاومت عراق در جریان جنگ رمضان، بیش از ۸۰۰ عملیات علیه مواضع و پایگاه‌های آمریکا انجام دادند.

همچنین بر اساس ادعای مطرح‌شده از سوی عربستان، نیمی از پهپاد‌هایی که در جریان جنگ ۴۰ روزه به سمت این کشور پرتاب شده‌اند، از خاک عراق به پرواز درآمده بودند. همین ظرفیت عملیاتی و نقش گروه‌های عراقی در هدف قرار دادن منافع آمریکا در منطقه، یکی از دلایل اصلی فشار واشنگتن برای خلع سلاح آنهاست. آمریکا می‌داند که حضور گروه‌های مقاومت در عراق، هزینه هرگونه عملیات نظامی علیه ایران و پایگاه‌های متحدانش در منطقه را افزایش می‌دهد.

در این میان، دولت علی الزیدی به یکی از بازیگران اصلی اجرای این فشار‌ها تبدیل شده است. پس از سفر نخست‌وزیر عراق به آمریکا، موضوع خلع سلاح گروه‌های مقاومت با جدیت بیشتری دنبال شد. در این طرح، کتائب حزب‌الله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف مطرح است؛ گروهی که رویترز شمار نیرو‌های آن را تا ۱۰ هزار نفر برآورد کرده و شاخه سیاسی آن، جنبش حقوق، نیز در پارلمان عراق نماینده دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دولت عراق ابتدا برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) را تعیین کرده بود؛ اما این مهلت بعداً تا ژوئن ۲۰۲۷، برابر با تیر ۱۴۰۶، تمدید شد. با این حال، تحولات میدانی نشان می‌دهد که دولت الزیدی صرفاً به تعیین ضرب‌الاجل و مذاکره سیاسی اکتفا نکرده و در حال پیشبرد اقداماتی برای محدود کردن حضور و فعالیت گروه‌های مقاومت است.

خطر قدرت گرفتن گروه‌های تکفیری در عراق!

خلع سلاح کتائب حزب‌الله تنها در معادله تضعیف مقاومت و تقابل با ایران تفسیر نمی‌شود، چراکه گروه‌های مقاومت عراق در سال‌های گذشته نقش مهمی در مقابله با داعش و بازپس‌گیری مناطق اشغال‌شده داشته‌اند. پس از سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ و پیشروی سریع داعش در بخش‌های گسترده‌ای از عراق، نیرو‌های مقاومت در کنار ارتش و دیگر نیرو‌های امنیتی وارد میدان شدند و در متوقف کردن پیشروی این گروه تروریستی و آزادسازی مناطق مختلف مشارکت کردند.

کتائب حزب‌الله نیز در عملیات آزادسازی جرف‌النصر در اکتبر ۲۰۱۴ نقش داشت؛ منطقه‌ای که به دلیل نزدیکی به بغداد و قرار گرفتن در مسیر‌های ارتباطی مهم، از اهمیت امنیتی بالایی برخوردار بود.

بنابراین، تضعیف گروه‌هایی که در سال‌های گذشته بخشی از بار مقابله با داعش را بر دوش داشته‌اند، بدون آنکه نیرویی با توان و آمادگی مشابه جایگزین آنها شود، می‌تواند امنیت داخلی عراق را نیز با چالش روبه‌رو کند. این نگرانی به‌ویژه درباره مناطق مرزی عراق و سوریه جدی‌تر است؛ مناطقی که همچنان در معرض تحرکات هسته‌های باقی‌مانده داعش و گروه‌های تکفیری قرار دارند.

در همین چارچوب، گزارش‌هایی درباره دستور الزیدی برای تغییر آرایش یگان‌های مستقر در مرز عراق و سوریه و واگذاری مسئولیت حفاظت از این مناطق به نیرو‌های مرزبانی و پلیس عراق مطرح شده است. منتقدان این تصمیم معتقدند خروج نیرو‌های مقاومت از مواضع مرزی و سپردن کامل مسئولیت به نیرو‌های دولتی، بدون در نظر گرفتن توان عملیاتی و اطلاعاتی جایگزین، می‌تواند زمینه نفوذ دوباره گروه‌های تکفیری را فراهم کند.

تجربه سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ نشان داد که ضعف و فروپاشی ساختار‌های نظامی و امنیتی عراق چه پیامد‌های سنگینی برای این کشور دارد. در آن مقطع، نیرو‌های داعش در مدت کوتاهی توانستند بخش‌های مهمی از عراق را تصرف کنند و ارتش و پلیس عراق در برابر پیشروی آنها دچار فروپاشی شدند.

به عبارت دیگر، تضعیف مقاومت عراق فقط به معنای کاهش توان نظامی گروه‌های همسو با ایران نیست؛ این روند می‌تواند خلأ امنیتی در مناطقی ایجاد کند که در سال‌های گذشته در خط مقدم مقابله با داعش و گروه‌های تکفیری قرار داشته‌اند.

هدف آمریکا؛ تضعیف مقاومت عراق پیش از جنگ احتمالی با ایران

تحرکات دولت الزیدی ممکن است به‌تنهایی نتواند تغییر قطعی و ملموسی در توان نظامی گروه‌های مقاومت ایجاد کند؛ از همین رو، یک هدف دیگر می‌تواند زمینه‌سازی سیاسی و حقوقی برای مداخله نظامی آمریکا علیه این گروه‌ها باشد. واشنگتن در جنگ ۴۰ روزه ضربات قابل‌توجهی از مقاومت عراق دریافت کرده و نمی‌خواهد در صورت وقوع جنگی تازه با ایران، هم‌زمان با یک جبهه فعال در عراق نیز روبه‌رو شود.

آمریکا می‌خواهد مقاومت عراق را از صحنه عملیاتی خارج کند و یکی از سناریو‌های مطرح، حمله به این گروه‌ها پیش از ورود به جنگ اصلی با ایران است. در چنین شرایطی، تضعیف مقاومت عراق می‌تواند بخشی از مقدمات نظامی و امنیتی یک درگیری گسترده‌تر باشد؛ به‌ویژه آنکه اگر آمریکا خواهان ضربه زدن به قدرت آتش موشکی و پهپادی ایران باشد، نمی‌تواند نقش عراق را در این معادله نادیده بگیرد. توان موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت عراق و ظرفیت آنها برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، بخشی از قدرت عملیاتی جبهه مقابل واشنگتن به شمار می‌رود.

از این منظر، فشار برای خلع سلاح مقاومت عراق را باید در کنار تلاش‌های آمریکا برای محدود کردن توان دفاعی و نظامی ایران بررسی کرد. واشنگتن به‌خوبی می‌داند که باقی ماندن گروه‌های مسلح قدرتمند در عراق، در هرگونه رویارویی احتمالی با ایران، می‌تواند جبهه دیگری علیه نیرو‌های آمریکایی ایجاد کند و دامنه درگیری را گسترش دهد.

پیام تهران؛ حمله پیش‌دستانه در دفاع از مقاومت

در مقابل، تهران نیز پیش‌تر پیام‌های خود را درباره پیامد‌های حمله به مقاومت عراق ارسال کرده است. در جریان تحولات مربوط به حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع مقاومت عراق، برخی تحلیل‌های رسانه‌ای در ایران، حمله موشکی به پایگاه آمریکا در اردن را اقدامی پیش‌دستانه و مرتبط با اطلاع تهران از برنامه نظامی واشنگتن علیه حشدالشعبی ارزیابی کردند. بر اساس این تحلیل، ایران با هدف قرار دادن یکی از مراکز نظامی آمریکا در منطقه، پیش از اجرای عملیات موردنظر، پیام روشنی درباره هزینه گسترش تقابل با جبهه مقاومت ارسال کرد.

همچنین در جریان بالا گرفتن تنش‌ها بر سر جرف‌النصر، ایران نیز برای جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی و امنیتی به درگیری مسلحانه وارد میدان شد. سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به بغداد و دیدار با مقام‌های عراقی و رهبران گروه‌های سیاسی و مقاومت، بخشی از تلاش تهران برای مدیریت بحران بود. قاآنی در این رایزنی‌ها به دنبال جلوگیری از رویارویی مستقیم میان نیرو‌های دولتی عراق و کتائب حزب‌الله و رسیدن به راه‌حلی سیاسی بود.

در داخل عراق نیز برخی چهره‌های سیاسی و امنیتی از جمله هادی العامری، فالح الفیاض و ابوفدک در تلاش برای میانجیگری و مدیریت اختلافات نقش داشتند، چراکه جلوگیری از تبدیل اختلافات به درگیری مسلحانه و حفظ انسجام جریان‌های سیاسی شیعه، یکی از ضرورت‌های مواجهه با تحرکات دولت الزیدی است.

تحلیلگران معتقدند در کنار این اقدامات، باید به ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی ایران در عراق نیز توجه کرد. روابط گسترده دو کشور، حجم مبادلات اقتصادی، ارتباطات مرزی و جایگاه ایران در معادلات سیاسی عراق، ابزار‌هایی هستند که می‌توانند در برابر تصمیم‌های ضدایرانی دولت بغداد مورد استفاده قرار گیرند.

به همین دلیل، واکنش تهران نباید صرفاً به رایزنی با گروه‌های مقاومت محدود بماند؛ بلکه لازم است از ظرفیت‌های دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی برای افزایش هزینه اقدامات دولت الزیدی استفاده شود.