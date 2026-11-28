باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکر، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، طی آبان ماه امسال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های استان به ثبت رسیده است.

او افزود: از مجموع تردد‌های بین‌استانی، بیش از ۴۰۷ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۷۹۳ هزار تردد نیز مربوط به خودرو‌های سبک بوده که بیانگر نقش مهم شبکه راه‌های استان در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا در شرق کشور است.

ذاکر بیان کرد: سامانه‌های پلاک‌خوان اطلاعات ارزشمندی از الگوی سفر‌ها ارائه می‌کنند و بررسی پلاک‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد ۲۰ درصد از خودرو‌های وارد شده به استان دارای پلاک خراسان رضوی بوده‌اند؛ همچنین استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه خروجی از خراسان جنوبی به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۵ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۵ درصد کل خودرو‌های غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین ۴ تا ۷ روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند که نشان‌دهنده پویایی سفر‌ها و حضور مسافران در نقاط مختلف استان است.

او عنوان کرد: محور‌های قاین-بیرجند، بیرجند-خوسف و بیرجند-سربیشه در آبان ماه بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند و سهم قابل توجهی از جابه‌جایی‌های جاده‌ای استان در این مسیر‌ها انجام شده است.

ذاکر افزود: طی این مدت بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری در محور‌های استان گفت: اکیپ‌های راهداری به همراه سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به صورت مستمر در جاده‌های استان حضور دارند و از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و کسب اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، سفری ایمن را برای خود و همراهان رقم بزنند.