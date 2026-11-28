باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی کشور، از ورود سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه از اواسط هفته بخش گسترده‌ای از کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (شنبه) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است.

ضیائیان افزود: از روز یکشنبه، با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور، افزایش ابر و آغاز بارش باران و برف در مناطقی از شمال غرب و غرب پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز دوشنبه، دامنه فعالیت سامانه بارشی گسترش می‌یابد و کل نوار غربی کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق غربی استان‌های اصفهان و قم را در بر می‌گیرد. همچنین در این روز، با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل و استان گیلان نیز افزایش ابر، بارندگی، وزش باد شمالی و کاهش دما رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم فعالیت سامانه در روز سه‌شنبه گفت: در این روز بارش‌ها در مناطق تحت تأثیر سامانه تقویت می‌شود و گستره فعالیت آن به غرب مازندران و استان فارس نیز می‌رسد.

ضیائیان خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه بارش‌ها در غرب کشور تشدید می‌شود و علاوه بر مناطقی که طی روز‌های گذشته تحت تأثیر سامانه قرار گرفته‌اند، در بخش‌هایی از جنوب، شمال شرق و برخی مناطق مرکزی کشور نیز بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر کاهش دما در نیمه غربی کشور تصریح کرد: طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در نیمه غربی کشور پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مرتفع و سردسیر نیز بارش برف رخ خواهد داد. همچنین در مناطق غرب و جنوب غرب کشور، مه‌آلودگی و کاهش دید و در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

ضیائیان در پایان درباره وضعیت آلودگی هوا نیز گفت: تا صبح روز دوشنبه، در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور، به دلیل تجمع آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

منبع: سازمان هواشناسی کشور