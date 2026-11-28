باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، محل نگهداری و دپوی دارو‌های غیرمجاز و تجهیزات پزشکی را شناسایی و با هماهنگی قضایی بازرسی کردند.

به گفته وی، در جریان بازرسی، تعدادی داروی کمیاب و تجهیزات پزشکی کشف شد که بررسی‌ها نشان داد کالا‌ها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده و اسناد گمرکی ارائه‌شده نیز با محموله کشف‌شده مطابقت نداشته است.

تشکیل پرونده برای متهم

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ارزش کالا‌های کشف‌شده را بنا بر برآورد کارشناسان بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

افشاری با اشاره به مخاطرات احتمالی عرضه کالا‌های قاچاق و فاقد استاندارد برای سلامت مصرف‌کنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.