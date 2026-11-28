\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u0628\u0647 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0647\u0645\u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u061b \u00a0 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0645\u062d\u0627\u0621 \u0645\u0647\u0645\u0627\u062a \u0639\u0645\u0644 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0634\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f3:\u06f0\u06f0 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\u00a0\n\u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0635\u062f\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0646\u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u0627\u062f\u0627\u0631\u0647\u200c\u06a9\u0644 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637\u200c\u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646