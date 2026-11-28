باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، گفت: در پی شکایت صاحبخانه و مراجعه وی به کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس، مشخص شد پس از بازگشت به کشور متوجه سرقت مقادیر زیادی طلا، سکه و ارز از منزل خود شده است.

به گفته وی، بررسی‌های پلیسی نشان داد سرقت بدون تخریب در ورودی خانه انجام شده است. مأموران با بازبینی دوربین‌های مداربسته و بررسی مسیر‌های تردد، به زنی مظنون شدند که پیش‌تر به‌عنوان پرستار به خانه شاکی رفت‌وآمد داشته است.

تهیه کلید کپی و انتقال اموال مسروقه

افشار افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم و هماهنگی قضایی، او را در عملیاتی دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌ها اعتراف کرده است که با سوءاستفاده از اعتماد صاحبخانه و اطلاع از محل نگهداری اموال، از کلید منزل کپی تهیه کرده و پس از خروج صاحبخانه از کشور، با استفاده از آن وارد خانه شده و اموال را سرقت کرده است.

به گفته پلیس، متهم همچنین مدعی شده اموال مسروقه را به یکی از استان‌های جنوبی کشور منتقل و فروخته است. برای این زن پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.