باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - احسان حسینی، در ارزیابی آخرین وضعیت احداث محور شهرکرد به شلمزار اعلام کرد که از ۳۲ کیلومتر این مسیر، ۲۸ کیلومتر تکمیل شده و در اختیار تردد قرار گرفته است.

وی با اشاره به چالش‌های پیشین از جمله معارضین محلی و جابجایی تأسیسات، تأکید کرد که عملیات اجرایی در ۴ کیلومتر پایانی که با چالش‌های ساختاری مواجه بود، با موفقیت آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: برای تکمیل این پروژه، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که با پیشرفت‌های مرحله‌ای، پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: تمرکز اصلی اکنون بر احداث جاده‌های دسترسی، پل‌ها، زیرگذر‌ها و ابنیه‌های جانبی است تا این محور تا پایان سال ۱۴۰۶ به طور کامل آماده سفر شود.

حسینی گفت: این محور روزانه ۱۴ هزار تردد را در خود جای داده است.