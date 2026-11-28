باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسین‌زاده روز شنبه در ادامه سفر سه‌روزه خود به استان ایلام که با هدف بررسی دقیق چالش‌های مناطق کمتر برخوردار انجام شد، در میان مردم بخش کهره شهرستان هلیلان حضور یافت.

وی در آیین بهره‌برداری از طرح سنگی- ملاتی کهره، با اشاره به راهبرد دولت برای تمرکززدایی، اظهار کرد: در این ۷۲ ساعت، تلاش کردیم از نزدیک و بی‌واسطه، ظرفیت‌ها و کاستی‌های بخش‌های مختلف استان ایلام را ارزیابی کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: با وجود حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۲۰ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار در سراسر کشور، حضور در همه این مکان‌ها امکان‌پذیر نیست، اما عزم دولت بر این است که با حضور در مناطق محروم، صدای مردم را بشنود و با اولویت‌بندی، مسیر رسیدن به توسعه‌یافتگی را هموار کند.

حسین‌زاده شهرستان هلیلان را مصداق بارز مناطقی دانست که نیازمند توجه ویژه حاکمیتی است و افزود: مردم این دیار با عزت و شرف، حق دارند از امکانات زیرساختی، آموزشی و معیشتی باکیفیت برخوردار باشند و وظیفه داریم که دسترسی آنان به خدمات عمومی را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم با همکاریِ سازمان برنامه و بودجه، شاخص‌های توزیع اعتبارهای مناطق به‌روزرسانی شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور توضیح داد: هدف این است که اعتبارها از حالت کلی‌نگری خارج شده و به‌ صورت هدفمند و بر اساس حل مسائل اولویت‌دار هر منطقه هدایت شود تا اثرگذاری آن در بهبود زیست مردم ملموس باشد.

حسین‌زاده بر ضرورت تغییر در شیوه همکاری‌های میان‌دستگاهی تأکید کرد و یادآور شد: باید فرهنگ رقابت‌های اداری جای خود را به هم‌افزایی و رفاقت در خدمت بدهد.

وی اظهار کرد: تنها با یکپارچگی میان دستگاه‌های اجرایی است که می‌توانیم شاهد آبادانی پایدار و افزایش قدرت خرید و کیفیت سفره‌های مردم باشیم.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: بهره‌برداری از طرح سنگی - ملاتی در بخش کهره، طرحی برای حفظ منابع آبی، تقویت کشاورزی و ایجاد امنیت برای سکونتگاه‌های روستایی است که شور و امید را در دل مردم زنده نگه می‌دارد.

حسین‌زاده ادامه داد: رایزنی‌های و گفت و گوهای مؤثری در طول این سه روز با استاندار برای رفع مشکلات ایلام صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: مطالبات و درخواست‌های فرماندار هلیلان نیز که حاصل بررسی‌های دقیق میدانی است، در دستور کار ویژه قرار دارد و تا رسیدن به نتیجه، پیگیری خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور گفت: هر میزان فقر در منطقه‌ای دیده شود، به همان میزان بر دارایی‌ها و ظرفیت‌های نهفته آن منطقه تأکید دارم.

حسین‌زاده تاکید کرد: باید با سرمایه‌گذاری بر داشته‌های بومی هلیلان، به جای مُسکن‌های کوتاه‌مدت، به دنبال درمان ریشه‌ای کمبودها باشیم.