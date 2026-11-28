باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در شرایطی که حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و تأمین کالا‌های اساسی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، نحوه تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیکی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ چراکه شیوه تأمین اعتبار این طرح علاوه بر آثار مستقیم بر معیشت مردم، می‌تواند بر پایه پولی، نقدینگی و روند تورم نیز تأثیرگذار باشد.

بررسی سازوکار تأمین مالی کالابرگ نشان می‌دهد دولت در مراحل مختلف اجرای این طرح از دو مسیر متفاوت برای تأمین اعتبار استفاده کرده است. در چهار ماه نخست، معادل ریالی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح اختصاص یافت؛ اقدامی که بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی، در افزایش پایه پولی نیز مؤثر بوده است.

با این حال، از ابتدای اردیبهشت‌ماه، سازوکار تأمین منابع تغییر کرد و فروش ارز دولت و استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌عنوان مسیر تأمین اعتبار کالابرگ در دستور کار قرار گرفت؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی و جلوگیری از فشار مستقیم بر پایه پولی است.

تغییر مسیر تأمین منابع؛ از صندوق توسعه ملی تا درآمد‌های ارزی دولت

در مرحله ابتدایی اجرای طرح کالابرگ، برای تأمین اعتبار مورد نیاز خانوارها، معادل ریالی ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافت. این شیوه تأمین مالی، اگرچه امکان اجرای طرح و پرداخت اعتبار به خانوار‌ها را فراهم کرد، اما تبدیل منابع ارزی به ریال و نحوه انعکاس آن در ترازنامه بانک مرکزی، آثار پولی به همراه داشت و در رشد پایه پولی مؤثر بود.

در ادامه، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز کالابرگ به سمت استفاده از ظرفیت درآمد‌های ارزی و مابه‌التفاوت نرخ ارز حرکت کرد. بر این اساس، قرار شد بخشی از منابع حاصل از فروش ارز دولت و اختلاف نرخ ارز مبنای تخصیص کالا‌های اساسی با نرخ بازار تجاری، به تأمین اعتبار کالابرگ اختصاص یابد.

تفاوت اصلی این دو روش در محل تأمین پشتوانه ریالی طرح است؛ به این معنا که در روش جدید تلاش شده است به‌جای اتکای مستقیم به منابع پولی و استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی، از درآمد‌های ارزی دولت برای تأمین حمایت معیشتی استفاده شود.

البته تأمین منابع از محل فروش ارز، به‌تنهایی به معنای حذف تمام آثار تورمی نیست و میزان موفقیت آن به تحقق درآمد‌های ارزی، نحوه تسویه منابع و جلوگیری از ایجاد بدهی جدید به بانک مرکزی بستگی دارد.

پیشنهاد حذف کالابرگ سه دهک پردرآمد برای افزایش حمایت از دهک‌های پایین

در کنار تغییر سازوکار تأمین منابع، موضوع هدفمندسازی کالابرگ و تمرکز بیشتر بر خانوار‌های کم‌درآمد نیز مطرح شده است. در همین راستا، پیشنهاد حذف کالابرگ سه دهک بالای درآمدی، یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، با هدف افزایش حمایت از هفت دهک پایین جامعه در دولت مطرح شده است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیشنهاد حذف کالابرگ دهک‌های بالا گفت: طبیعی است وقتی دولت توانی برای افزایش مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین ندارد، راهی به‌جز حذف کالابرگ دهک‌های بالا ندارد.

وی افزود: بنابراین دولت باید کالابرگ دهک‌های بالا را حذف کند تا بتواند مبلغ کالابرگ دهک‌های پایین را افزایش دهد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره شناسایی مشمولان طرح تصریح کرد: یکی از نگرانی‌ها این است که اطلاعات دولت کافی نباشد و افرادی که نباید کالابرگ دریافت کنند، مشمول شوند و در مقابل، افرادی که باید کالابرگ بگیرند، به دلیل نقصان اطلاعات از این حمایت محروم بمانند.

قادری در پایان تأکید کرد: دولت باید سامانه‌های خود را به‌روزرسانی کند تا حق و حقوق هیچ‌کس در زمینه کالابرگ ضایع نشود.

عدالت معیشتی در گرو تأمین منابع پایدار و اطلاعات دقیق

واقعیت این است که اجرای سیاست‌های حمایتی در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما استمرار این حمایت‌ها به منابع مالی پایدار و شیوه توزیع عادلانه اعتبار وابسته است.

از یک سو، تأمین منابع کالابرگ از محل درآمد‌های ارزی دولت می‌تواند در صورت تحقق واقعی درآمد‌ها و عدم ایجاد بدهی جدید به بانک مرکزی، فشار بر پایه پولی را کاهش دهد و از سوی دیگر، حذف دهک‌های پردرآمد و انتقال منابع به خانوار‌های کم‌درآمد می‌تواند اثربخشی حمایت‌های معیشتی را افزایش دهد.

با این حال، موفقیت این سیاست به دقت اطلاعات اقتصادی خانوارها، به‌روزرسانی سامانه‌های شناسایی دهک‌ها و فراهم کردن امکان اعتراض و بررسی مجدد وضعیت مشمولان بستگی دارد.

در نهایت، کالابرگ زمانی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حمایت از معیشت مردم تبدیل شود که سه هدف به‌صورت هم‌زمان دنبال شود: تأمین منابع بدون فشار مضاعف بر پایه پولی، توزیع عادلانه اعتبار و افزایش واقعی قدرت خرید خانوار‌های کم‌درآمد. چراکه هدف نهایی این طرح صرفاً پرداخت اعتبار به مردم نیست، بلکه جلوگیری از بازگشت هزینه حمایت‌های معیشتی به سفره خانوار‌ها از مسیر تورم است.