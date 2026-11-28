باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز (شنبه) در هشتمین اجلاس نماز استان گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تبریک هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی، برتری مطلق خود را بر ارتش بعث عراق به اثبات رساند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ دفاع مقدس رقم زد.

وی با اشاره به پیوند تاریخی استان گیلان با نیروی دریایی ارتش افزود: بخش قابل توجهی از نیروهای دریایی ارتش در گیلان آموزش دیده‌اند و بیش از ۵۰ درصد شهدای استان نیز از شهدای نیروی دریایی یا مرتبط با این نیرو هستند که نشان‌دهنده جایگاه ویژه گیلان در تاریخ پرافتخار این مجموعه است.

استاندار گیلان با اشاره به پیشینه تاریخی و اعتقادی این استان تصریح کرد: مردم گیلان با پذیرش داوطلبانه اسلام و تشیع، نقش مهمی در گسترش مکتب اهل‌بیت(ع) ایفا کردند و این سرزمین از دیرباز پناهگاه دوستداران خاندان پیامبر(ص) بوده است؛ به‌گونه‌ای که خاندان آل‌بویه نیز از این خطه برخاستند و در تحولات مهم تاریخ تشیع نقش‌آفرینی کردند.

حق‌شناس با اشاره به مفاخر دینی، علمی و مذهبی گیلان گفت: شخصیت‌هایی همچون شیخ زاهد گیلانی، آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت فومنی و سردار علی عبداللهی بخشی از گنجینه ارزشمند مفاخر این سرزمین هستند و هرچه درباره ظرفیت‌های اعتقادی، علمی و فرهنگی گیلان سخن بگوییم، باز هم حق مطلب ادا نشده است.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران در ترویج فرهنگ نماز اظهار کرد: مدیران دو وظیفه مهم در این زمینه بر عهده دارند؛ نخست اینکه نمازخانه‌های دستگاه‌های اجرایی باید در شأن نمازگزاران و حتی بهتر از اتاق‌های کار مدیران و کارکنان باشند و دوم اینکه تمام امکانات و شرایط لازم برای اقامه نماز فراهم شود تا هیچ فردی برای انجام این فریضه با مانعی مواجه نباشد.

استاندار گیلان با اشاره به توصیه امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر درباره اختصاص بهترین وقت برای نماز افزود: این توصیه باید سرلوحه عملکرد مدیران قرار گیرد و اقامه نماز در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.

حق‌شناس با بیان اینکه توجه به نماز نباید صرفاً به انجام مناسک ظاهری محدود شود، تصریح کرد: مهم‌تر از انجام مناسک، تحول و اثری است که این اعمال باید در رفتار و عملکرد انسان ایجاد کنند. ممکن است فردی بارها به حج مشرف شده و مناسک را به‌جا آورده باشد، اما آنچه اهمیت دارد، تأثیر این عبادات در وجود و رفتار اوست.

وی ادامه داد: ممکن است مدیری به نماز اول وقت شناخته شود، اما اگر عملکرد او گره ای از مشکلات مردم باز نکند و تصمیماتش موجب رضایتمندی جامعه نشود، باید در تأثیر واقعی عبادت در زندگی و مسئولیت‌پذیری خود تأمل کند؛ چراکه مردم باید با مشاهده رفتار مدیران، به یاد ارزش‌ها و محتوای دین بیفتند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تقویت باورهای دینی و بازگشت به ارزش‌های اصیل اعتقادی خاطرنشان کرد: اگر به وعده‌های الهی باور قطعی داشته باشیم، نباید دچار نگرانی و تردید شویم. بخشی از مشکلات امروز جامعه به فاصله گرفتن از باورهای عمیق دینی و معنوی بازمی‌گردد.

حق‌شناس با مقایسه الگوی زندگی نسل گذشته و امروز بیان کرد: کافی است نگاهی به زندگی پدران و مادران خود بیندازیم؛ آنان با وجود شرایط معیشتی دشوارتر، فرزندان بیشتری داشتند و از باورهای اعتقادی عمیق‌تری برخوردار بودند. افزایش سواد و تحصیلات نیز لزوماً به معنای تقویت باورهای دینی نیست؛ چراکه ایمان و باور به خداوند صرفاً با مدرک دانشگاهی و تحصیلات عالی به دست نمی‌آید.

وی با اشاره به ظرفیت شخصیت‌های برجسته دینی و فکری انقلاب اسلامی گفت: شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری و شهید بهشتی، مکتب اسلام را با استدلال، اندیشه و محتوای عمیق به جامعه معرفی کردند و سخنان و مناظرات آنان همچنان اثرگذار است؛ از این رو باید بار دیگر به محتوای غنی آموزه‌های دینی و شیوه‌های مؤثر تبیین معارف اسلامی توجه کنیم.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه ترویج فرهنگ نماز نباید صرفاً به مدیران دستگاه‌های اجرایی محدود شود، افزود: اگر مساجد به کانون رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم تبدیل شوند و معلمان نیز در ترویج ارزش‌های دینی نقش محوری داشته باشند، می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه توجه به محتوای دین نباید موجب غفلت از مناسک دینی شود، اظهار کرد: نمی‌توان از مردم انتظار داشت به نماز توجه کنند، اما هنگام مراجعه برای اقامه نماز با درهای بسته مساجد و نمازخانه‌ها مواجه شوند. مساجد، به‌ویژه در مسیرهای پرتردد، باید همواره برای حضور نمازگزاران آماده و در دسترس باشند.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای ترویج فرهنگ نماز گفت: تلاش ما این بوده است که جلسات و برنامه‌های اداری استان به‌گونه‌ای تنظیم شوند که پیش از اذان به پایان برسند تا مدیران و کارکنان فرصت اقامه نماز داشته باشند و جلسات پس از نماز نیز با رعایت این موضوع آغاز شوند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه این موضوع به همه مدیران دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تصریح کرد: همه مدیران بدون استثنا باید به این رویه پایبند باشند و در صورت بی‌توجهی، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

حق‌شناس با بیان اینکه اقامه نماز در کنار جنبه‌های اجرایی و اداری، حقیقتی قلبی و درونی دارد، افزود: مناسک و ظواهر نماز را می‌توان با دستور و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی سامان داد، اما عبادت واقعی و پیوند قلبی انسان با خداوند دستوری نیست و باید از درون شکل بگیرد.

وی با اشاره به نقش ماندگار ائمه جماعات و روحانیون در محلات خاطرنشان کرد: برخی امامان جماعت و بزرگان مساجد، با وجود گذشت سال‌ها از درگذشتشان، همچنان در ذهن و خاطره مردم محله حضور دارند. این ماندگاری حاصل رفتار، اخلاق و ارتباط صمیمانه آنان با مردم است و باید از این الگوهای اثرگذار برای تقویت فرهنگ نماز در جامعه بهره گرفت.

استاندار گیلان در پایان بر ضرورت آغاز اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی از خود مسئولان تأکید کرد و گفت: برای ترویج واقعی فرهنگ نماز، باید هم به انجام صحیح مناسک دینی توجه کنیم و هم محتوای معنوی و اخلاقی آن را در رفتار، تصمیم‌گیری‌ها و خدمت به مردم متجلی سازیم.

در پایان این اجلاس نیز از دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه ترویج و اشاعه فرهنگ نماز و فعالان و خادمان این عرصه با اهدای لوح سپاس با حضور استاندار گیلان تجلیل به عمل آمد.