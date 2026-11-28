باشگاه خبر نگاران جوان- پس از تساوی یک بر یک شب گذشته تیم‌های آلومینیوم و پرسپولیس در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر، اخباری مبنی بر تمایل باشگاه پرسپولیس برای جذب یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی جدید و جایگزینی او به جای مهدی تارتار منتشر شد.

اما طبق پیگیری‌های انجام شده از فدراسیون فوتبال، این اخبار صحت ندارد. یحیی گل‌محمدی، سرمربی فعلی تیم ملی امید، نه تنها هیچ برنامه‌ای برای بازگشت به پرسپولیس یا فعالیت در عرصه مربیگری باشگاهی ندارد، بلکه اساساً بند فسخی در قرارداد فعلی خود با فدراسیون فوتبال ندارد که بتواند بر اساس آن، تیم ملی امید را ترک کند. قرارداد او با تیم ملی امید تا پایان مسابقات المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس معتبر است و او به این همکاری متعهد است.