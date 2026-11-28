باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نزدیک شدن به برگزاری جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، از پوستر مستند «جنگ جنگ تا پیروزی» رونمایی شد. این مستند که مراحل تولید آن به پایان رسیده، اکنون آماده نمایش است.

«جنگ جنگ تا پیروزی» روایتی از یک اتفاق ماندگار در دوران جنگ تحمیلی است؛ شکل‌گیری گروهی از نوجوانان که در روز‌های جنگ، با درک ضرورت کار جمعی، دست به دست هم دادند تا با اجرای آثار موسیقایی در مناطق جنگی، برای مردم لرستان و دیگر نقاط کشور آثاری ماندگار خلق کنند.

طراحی پوستر این مستند بر عهده محمد رازقی بوده است.

تهیه‌کنندگی این مستند را یاسر فریادرس و کارگردانی آن را وحید یگانه بر عهده داشته‌اند. محسن کریمیان تدوین، اردشیر بیرانوند تصویربرداری، امیرعباس امیری صدابرداری و شمس‌الدین آروند مشاوره کارگردانی این اثر را بر عهده داشته‌اند.

مستند «جنگ جنگ تا پیروزی» محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است.

منبع: خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ