باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعی روز شنبه در اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: جشنواره مریوان تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه با فرهنگ و تاریخ این شهر گره خورده و به یکی از سرمایه‌های ارزشمند تئاتر کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به جایگاه ملی این جشنواره، افزود: برگزیدگان جشنواره مریوان پس از انتخاب توسط هیات داوران، به طور مستقیم به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند و مسیر حضور آثار برتر تئاتر خیابانی کشور در این رویداد از جشنواره مریوان می‌گذرد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر نقش مردم در تداوم این رویداد، گفت: جشنواره مریوان از دل مردم و با ابتکار هنرمندان این شهر شکل گرفته است و مردم نیز با استقبال گسترده و نگاه آگاهانه خود، سرمایه اصلی و پشتیبان آن بوده‌اند.

شفیعی با اشاره به اهمیت رویداد‌های فرهنگی در شرایط کنونی کشور، بیان کرد: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد قدرت و تاب‌آوری کشور‌ها تنها به توان اقتصادی و نظامی محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی، وطن‌دوستی مردم و پیوند‌های مستحکم اجتماعی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت یک جامعه است و رویداد‌هایی مانند جشنواره مریوان در تقویت این مولفه‌ها نقش دارند.

وی با اشاره به حضور گروه‌های نمایشی از ۲۵ استان کشور و هنرمندانی از روسیه، عراق و ترکیه در این دوره از جشنواره، ادامه داد: برگزاری این رویداد در نقطه صفر مرزی، معنایی فراتر از یک فعالیت فرهنگی و هنری دارد و به تقویت زندگی، پویایی، اعتماد و پیوند‌های فرهنگی کمک می‌کند.

شفیعی توجه به مسائل اجتماعی را از ویژگی‌های این دوره جشنواره برشمرد و افزود: امسال موضوعاتی همچون آب، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست و مصرف انرژی مورد توجه ویژه هنرمندان قرار گرفت که نشان‌دهنده توجه تئاتر به مسائل واقعی جامعه و مسئولیت اجتماعی آن است

دبیر نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان هم در این مراسم با قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل حمایت و همراهی با جشنواره، اظهار کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سعه‌صدر و بزرگواری پای کار این رویداد فرهنگی ایستاد و استاندار کردستان نیز از نخستین روز‌های حضور خود در استان، توجه ویژه‌ای به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان داشت.

قاتح بادپروا افزود: این جشنواره حاصل همدلی هنرمندان، مسئولان دلسوز، رسانه‌ها و مردم مریوان است و بدون همراهی آنان امکان برگزاری آن وجود نداشت.

وی اضافه کرد: امسال به جای رقابت بر رفاقت تمرکز کردیم و تلاش داریم جشنواره تئاتر خیابانی مریوان را به رویدادی بزرگ و بین‌المللی تبدیل کنیم که ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی مریوان و کردستان را به جهان معرفی کند.

دبیر نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تنوع بخش‌های جشنواره از جمله آزاد، آیینی، کودک و نوجوان، ملل و نیشتمان را از ویژگی‌های این دوره برشمرد و بیان کرد: بخش هنرمندان دارای معلولیت، یکی از بخش‌های ارزشمند جشنواره و تلاش و توانمندی این هنرمندان قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر نقش مردم و مسئولان محلی در برگزاری جشنواره، یادآور شد: امیدواریم با تداوم این همدلی، جشنواره جایگاه بین‌المللی خود را بیش از پیش ارتقا دهد.