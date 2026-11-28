باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- محققان کالج کینگ لندن و دانشگاه کاردیف پس از اینکه برای اولین بار توانستند قرار گرفتن در معرض آلودگی را به یک مکانیسم بیولوژیکی واضح که تأثیر آن بر بیماری ریه را توضیح می‌دهد، مرتبط کنند، به این نتیجه رسیدند که هوای آلوده‌ای که افراد تنفس می‌کنند ممکن است خطرناک‌تر از آن چیزی باشد که قبلاً تصور می‌شد.

فلزات موجود در هوای آلوده و حملات شدید

این مطالعه که در مجله eBioMedicine منتشر شده است، برای ردیابی رابطه بین فلزات موجود در هوای آلوده و بدتر شدن علائم آسم، به داده‌های گسترده سلامت و محیط زیست، همراه با آزمایش‌های آزمایشگاهی، متکی بود.

تیم تحقیقاتی دریافت که قرار گرفتن در معرض این فلزات با افزایش احتمال حملات شدید آسم مرتبط است، که نشان می‌دهد نظارت بر محتوای فلزی آلودگی هوا می‌تواند به پیش‌بینی روز‌هایی که خطر برای بیماران در بالاترین حد است، کمک کند.

یک گیرنده سلولی به مجاری هوایی هشدار می‌دهد

محققان همچنین دریافته‌اند که بخش قابل توجهی از مشکل در یک گیرنده سلولی معروف به گیرنده حسگر کلسیم یا CaSR نهفته است که در مجاری هوایی قرار دارد و در تنظیم پاسخ ریه‌ها نقش دارد.

آزمایش‌ها روی بافت و سلول‌های ریه انسان نشان داد که ذرات آلاینده این گیرنده را فعال می‌کنند و منجر به التهاب و افزایش حساسیت مجاری هوایی می‌شوند و آنها را مستعد انقباض و تنگ شدن می‌کنند.

نتایج همچنین نشان داد که دارو‌های موجود که این گیرنده را مسدود می‌کنند، در آزمایشگاه توانستند از این اثرات مضر جلوگیری کنند. این امر CaSR را به یک هدف درمانی امیدوارکننده تبدیل می‌کند که می‌تواند نحوه درمان آسم مرتبط با آلودگی را تغییر دهد.

از درمان علائم تا هدف قرار دادن علت

محققان معتقدند اهمیت این کشف در این واقعیت نهفته است که نه تنها علائم را کاهش می‌دهد، بلکه دری را به روی درمانی می‌گشاید که خود علت بیولوژیکی را هدف قرار می‌دهد.

کریس کوریگان، استاد آسم، آلرژی و علوم تنفسی در کالج کینگ لندن، گفت که این مطالعه نشان می‌دهد که التهاب مشاهده شده در پوشش مجاری هوایی برخی از بیماران آسم، حداقل تا حدی، ممکن است ناشی از فعال شدن این گیرنده توسط فلزات موجود در ذرات آلاینده باشد.

وی افزود که یافته‌ها نشان می‌دهد که یک درمان استنشاقی که این گیرنده‌ها را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند روند التهابی را سرکوب، متوقف یا از آن جلوگیری کند و به طور بالقوه آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی محیطی را کاهش دهد.

دارو‌های موجود می‌توانند به عنوان استنشاقی‌های پیشگیرانه مورد استفاده مجدد قرار گیرند

این مطالعه نشان می‌دهد که برخی از دارو‌هایی که این گیرنده را هدف قرار می‌دهند، در حال حاضر برای اهداف دیگری آزمایش می‌شوند و دری را برای استفاده مجدد از آنها برای درمان بیمارانی که آسم آنها در اثر آلودگی هوا تشدید می‌شود، باز می‌کنند.

بتان منسفیلد، از دانشگاه کاردیف، گفت که این دارو‌ها می‌توانند در آینده از طریق استنشاقی‌هایی که مستقیماً به ریه‌ها می‌رسند، مشابه آنچه در حال حاضر برای درمان آسم و برونشیت مزمن استفاده می‌شود، استفاده شوند.

محققان معتقدند که این رویکرد می‌تواند یک ابزار پیشگیرانه جدید برای کمک به کاهش حملات شدید آسم مرتبط با آلودگی فراهم کند.

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