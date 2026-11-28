باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین گفت: خروجی مدل‌ها نشان می‌دهد تا ظهر دوشنبه وضعیت پایدار جوی استان پایدار که این پایداری باعث افزایش غلظت آینده‌های جوی در مناطق صنعتی استان شده است.

بهروزی ادامه داد: برهمین اساس و از ظهر دوشنبه تا پایان هفته شاهد ورود سامانه بارشی به منطقه هستیم که بارش‌ها برای روز دوشنبه پراکنده، اما گسترش بارندگی‌ها در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در سطح استان خواهد بود.

وی با اشاره به قابل توجه به بودن میزان بارش‌ها در مدت یاد شده، بیان کرد: بارش در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت رگبار، گاهی رعد و برق همراه با وزش باد خواهد بود و در مناطق کوهستانی و سردسیر نیز بارش به صورت برف (بعدازظهر سه شنبه و چهارشنبه) پیش‌بینی شده است

بهروزی ادامه داد: به همین جهت لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی، آبگرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن ناگهانی آب سطح رودخانه‌ها همراه با احتمال خسارت به سازه‌های سبک پیش‌بینی شده و به همین جهت هشدار سطح زرد از سوی این اداره کل صادر و در صورت تشدید بارش ها، هشدار سطح نارنجی نیز صادر می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین یادآور شد: به همین جهت به رانندگان و شهروندان توصیه می‌شود رعایت احتیاط در رانندگی، اجتناب از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاعات را مورد توجه قرار دهند.

به گفته وی، به لحاظ دمایی برای امروز و فردا /یکشنبه/ تغییرات دمایی در سطح استان نداریم، اما از دوشنبه تا چهارشنبه در طول روز به دلیل بارندگی و ابرناکی بودن، کاهش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین افزود: در شبانه روز گذشته شهر‌های آبگرم با ۲ و بویین زهرا با ۱۹ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین مناطق استان بودند و دمای هوای قزوین نیز طی این مدت ۶ تا ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بود.

منبع: هواشناسی قزوین