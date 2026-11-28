باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اگرچه در شرایط فعلی جنگ اقتصادی، ظرفیت‌های صادراتی مطلوبی در استان قزوین ایجاد شده و مسیر‌های تجاری پویایی را شاهد هستیم، اما همچنان موانع ساختاری در حوزه‌های ارزی، مالیاتی و زیرساختی، نفس بخش خصوصی را به شماره انداخته است.

وی با انتقاد از فرآیند‌های اداری در حوزه تأمین اجتماعی، افزود: یکی از مهمترین دستورکار‌های این نشست، بررسی نحوه رسیدگی به بدهی‌های تامین اجتماعی است، متاسفانه طبق دستورالعمل‌های فعلی، پرونده‌های بدهی بیش از ۵۰ میلیارد ریالی بایستی برای بررسی به تهران ارسال شود که این موضوع نه تنها فرآیند رسیدگی را طولانی می‌کند بلکه هزینه‌های رفت‌وآمد و مصرف انرژی مضاعف را نیز به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

عبدیان با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی موجود در استان، تصریح کرد: ما در هیات‌های حل اختلاف قزوین از حضور نمایندگان بسیار متبحر و متخصص بهره‌مندیم و شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نامی در استان داریم که با این معضل دست‌به‌گریبان هستند، انتظار فعالان بخش خصوصی این است که با توجه به حضور این ظرفیت کارشناسی در استان، اختیار تصمیم‌گیری برای این پرونده‌ها به کارگروه‌های استانی تفویض شود تا شاهد سرعت‌بخشی در حل‌وفصل مطالبات باشیم.

این مسوول به چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم بر این اصل استوار است که تمام یا بخشی از جرایم مالیاتی قابل بخشودگی است، اما بخشنامه فعلی سازمان امور مالیاتی که مربوط به مهرماه سال گذشته است به دلیل وجود شروط متعدد، فاقد شفافیت لازم بوده و از منظر حقوق شهروندی نیز ایراداتی به آن وارد است.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی انتظار دارند بخشنامه‌های صادره، تسهیل‌گر مسیر تولید باشند، نه عاملی برای توقف آن، در حالی که سازمان امور مالیاتی بر شروطی مانند تعدیل مالیات بیش از ۳۰ درصد برای بخشودگی جرایم تأکید دارد، ما معتقدیم این رویه فعال اقتصادی را از حق قانونی خود محروم می‌کند، پیشنهاد ما این است که در صورت طرح پرونده در هیات حل اختلاف، فارغ از میزان درصد تعدیل، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم برای تمامی فعالان فراهم شود تا عدالت مالیاتی در حق مودیان رعایت گردد.

رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به مشکلات زیرساختی بخش انرژی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسایل بحرانی استان، مدیریت سوخت و برق نیروگاه‌های تولید پراکنده است، با شروع فصل سرما و محدودیت‌های گازی، شاهد قطع گاز این نیروگاه‌ها هستیم؛ این در حالی است که شرکت توانیر، علی‌رغم قطع گاز توسط شبکه بالادستی، همچنان این واحد‌های تولیدی را به دلیل عدم تولید برق جریمه می‌کند.

عبدیان اضافه کرد: این رویه متناقض، انگیزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید پراکنده را از بین می‌برد، تقاضای بخش خصوصی این است که مدیریت بهتری در این زمینه صورت گیرد تا نیروگاه‌ها در شرایط قطعی گاز، از جریمه‌های غیرمنصفانه معاف شوند و تعامل سازنده‌تری میان متولیان انرژی و بخش خصوصی شکل گیرد تا بتوانیم با رفع موانع موجود، شاهد جهش واقعی در صادرات و تولید استان قزوین باشیم.

مردم و مسوولان صرفه‌جویی در مصرف انرژی را جدی بگیرند

محمد نوذری استاندار قزوین روز شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیند‌های اداری برای واحد‌های تولیدی، اظهار کرد: در خصوص نخستین دستور جلسه مربوط به نحوه رسیدگی به بدهی‌های تامین اجتماعی، معتقدیم حل این‌گونه مسایل در سطح استان بسیار سریع و روان‌تر از مرکز انجام می‌شود، چرا که تعدد پرونده‌ها در تهران روند حل اختلاف‌ها را طولانی می‌کند و ما مصمم هستیم این امور را با سرعت در داخل استان به سرانجام برسانیم.

وی در خصوص دستور جلسه دوم پیرامون بخشنامه‌های مالیاتی و شرط اعمال بخشودگی‌ها، تصریح کرد: در بخشنامه‌ها ذکر شده که بخشودگی مالیاتی منوط به تعدیل بیش از ۳۰ درصدی است؛ در حالی که استدعای فعالان اقتصادی و نظر ما این است که پرونده‌های مالیاتی ارجاع شده به هیات حل اختلاف با هر درصد تخفیفی مشمول این بخشودگی شوند و پیشنهاد اتاق بازرگانی در این زمینه کاملاً درست و منطقی است، همچنین زمان رسیدگی به پرونده‌های بخشودگی مالیاتی در ادارات ذیربط باید به شکل محسوسی کاهش یابد.

نوذری با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی و مشکلات تولیدکنندگان برق در نیروگاه‌های مقیاس کوچک (تولید پراکنده) استان، تاکید کرد: ایجاد اولویت در تامین سوخت و اصلاح میزان تخصیص برق این نیروگاه‌ها از مطالبات جدی استان است؛ از سوی دیگر تقاضا داریم هنگام اعمال محدودیت‌ها، گاز این نیروگاه‌ها به صورت کامل قطع نشود، زیرا شرکت توانیر با وجود اعمال قطعی گاز، همچنان این واحد‌ها را جریمه می‌کند که نیازمند مدیریت عادلانه‌تر و منطقی‌تری در این زمینه هستیم.

استاندار قزوین با تاکید بر لزوم مدیریت هوشمند انرژی در فصل سرما، خاطرنشان کرد: امسال باید مدیریت انرژی به گونه‌ای اعمال شود که تمام فشار‌های ناشی از ناترازی‌ها به سمت بخش صنعت هدایت نشود؛ چرا که صنعت باید پویا بماند تا اقتصاد استان و کشور بچرد و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با هماهنگی معاونت‌های اقتصادی و عمرانی استانداری اتخاذ شود.

نماینده عالی دولت در استان قزوین با بیان اینکه ساختار مصرف انرژی در قزوین با سایر استان‌ها متفاوت است، یادآور شد: وقتی حدود ۵۰ درصد از مصرف برق استان به حوزه صنعت اختصاص دارد، این یعنی اینکه ما با استانی کاملاً صنعتی رو‌به‌رو هستیم و تصمیمات این بخش باید حتماً براساس مصوبات کمیته انرژی استان بررسی و عملیاتی شود.

نوذری با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در کنترل مصرف انرژی، یادآور شد: مردم هنوز موضوع صرفه‌جویی را جدی نگرفته‌اند، در حالی که عبور موفق از سه ماه زمستان مستلزم عزم همگانی است و در صورت تداوم روند کنونی، به محض شروع موج سرما ناچار به غیرحضوری کردن مدارس و کاهش ساعات کاری ادارات خواهیم شد تا کمتر شاهد قطعی انرژی در بخش‌های حیاتی باشیم.

وی از برگزاری نشست وبیناری استانداران، شهرداران و دهیاران سراسر کشور با رییس‌جمهور در روز دوشنبه با محوریت مدیریت مصرف خبر داد و افزود: این جلسه صرفاً با موضوع صرفه‌جویی برگزار خواهد شد تا جایی که به عنوان مثال اگر هر خانواده دمای سیستم گرمایشی منزل خود را کمی کاهش دهد، کمک بزرگی به پایداری تولید و اقتصاد استان کرده است.

استاندار قزوین بر لزوم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی گاز و برق تاکید کرد و گفت: به طور قطع نگاه مدیریت استان به صنعت، نگاهی حمایتی و ویژه خواهد بود و هیچ تصمیمی در حوزه انرژی بدون هماهنگی و طرح در ستاد کمیته انرژی استان اجرایی نخواهد شد تا ضمن صیانت از منافع شهروندان، پایداری تولید نیز حفظ شود.

منبع: استانداری قزوین