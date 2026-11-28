باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا حمیدی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: امسال در قالب طرح خانه امید، تأمین ۲۲۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های اول تا چهارم درآمدی جامعه هدف‌گذاری شده است که خانوارهای متقاضی، به‌ویژه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، در این طرح مورد توجه قرار دارند.

وی افزود: در این طرح، تأمین زمین برای متقاضیان فاقد زمین در دستور کار قرار دارد و هزینه‌های طراحی و نظارت نیز به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. در روستاها هزینه صدور پروانه ساخت رایگان است و در شهرها نیز تخفیف‌های مناسبی برای دهک‌های اول تا چهارم در نظر گرفته شده که خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از معافیت کامل هزینه صدور پروانه برخوردار خواهند شد.

حمیدی ادامه داد: همچنین تسهیلات ارزان‌قیمت ۵۰۰ میلیون تومانی که دولت به استناد مصوبه هیئت وزیران در ۲۰ بهمن سال گذشته به تصویب رسانده، برای متقاضیان در نظر گرفته شده است. تفاوت نرخ سود این تسهیلات نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه برای بانک‌های عامل تضمین شده است.

مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه برای دهک‌های اول تا چهارم تا ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است، گفت: برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در قالب تفاهم با این نهادها، امکان پرداخت کمک بلاعوض تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه در حوزه تأمین مسکن کارگران تصریح کرد: در بند «خ» ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، موضوع استفاده از اعتبارات مالیاتی کارخانه‌ها و صنایع بزرگ برای کمک به تأمین مسکن پیش‌بینی شده است. بنیاد مسکن نیز با استفاده از این ظرفیت، برنامه‌ای برای تأمین مسکن کارگران دهک‌های اول تا چهارم شاغل در صنایع بزرگ تدوین کرده است.

حمیدی بیان کرد: در این مسیر، تفاهم‌هایی با صاحبان صنایع و کارخانه‌ها انجام می‌شود تا بنیاد مسکن با تأمین زمین، ارائه خدمات طراحی، نظارت و صدور پروانه و همچنین فراهم کردن تسهیلات ارزان‌قیمت، زمینه ساخت مسکن را فراهم کند و صاحبان صنایع نیز با اولویت کارگران واجد شرایط خود، تا یک میلیارد تومان به ازای هر کارگر از محل اعتبارات مالیاتی اختصاص دهند.

وی افزود: صاحبان صنایع در صورت مشارکت در این طرح و تبادل موافقت‌نامه با بنیاد مسکن، از ظرفیت تخفیف مالیاتی پیش‌بینی‌شده نیز بهره‌مند خواهند شد و این منابع به‌صورت مشخص برای تأمین مسکن کارگران همان صنعت اختصاص می‌یابد.

مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن با تأکید بر اینکه بخش عمده واحدهای این طرح توسط خود متقاضیان ساخته خواهد شد، گفت: بنیاد مسکن نقش راهبری، نظارت و فراهم کردن زمینه کاهش هزینه‌های ساخت را بر عهده دارد تا کارگران بتوانند با هزینه کمتری صاحب مسکن شوند. این ظرفیت قانونی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر کارخانه‌ها و صنایع را در تأمین مسکن کارکنان خود فراهم کند.

حمیدی در پاسخ به این سؤال که آیا یک میلیارد تومان اختصاص‌یافته از سوی کارفرمایان به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت می‌شود یا در قالب تسهیلات خواهد بود، توضیح داد: این اعتبار در کنار تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی، کمک‌های بلاعوض، خدمات مربوط به زمین، طراحی، نظارت، صدور پروانه و همچنین تخفیف‌های مرتبط با انشعابات، آماده‌سازی و سایر خدمات قرار می‌گیرد و مجموعه این حمایت‌ها به کاهش هزینه تمام‌شده مسکن کارگران کمک خواهد کرد.

وی درباره منابع مالی اجرای طرح خانه امید نیز اظهار کرد: منابع این طرح از محل اعتبارات دولتی در سطح ملی و استانی، ظرفیت کمیته‌های شهرستانی و استانی، مسئولیت اجتماعی، کمک نهادهای حمایتی، منابع اختصاص‌یافته از محل حساب امام و همچنین کمک خیرین تأمین می‌شود.