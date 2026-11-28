باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مهران احمدی، هافبک تیم فوتبال استقلال، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به شرایط بهتری رسیده و با حضور در تمرینات، برای بازگشت به ترکیب آبی‌پوشان تلاش می‌کند؛ با این حال، هنوز فرصت حضور پررنگ در مسابقات را به دست نیاورده است.

احمدی که به دلیل مصدومیت چند دیدار استقلال را از دست داده بود، حالا از نظر جسمانی شرایط مناسب‌تری دارد. با این وجود، رقابت در خط میانی و عملکرد بازیکنانی که در دوران غیبت او فرصت بازی پیدا کردند، بازگشت این هافبک به ترکیب اصلی را با چالش همراه کرده است.

استقلال در هفته‌های اخیر از بازیکنان مختلفی در میانه میدان استفاده کرده و حالا کادر فنی باید درباره زمان و نحوه بازگشت احمدی تصمیم بگیرد. حضور دوباره او می‌تواند گزینه‌های سهراب بختیاری‌زاده را در این منطقه افزایش دهد؛ به‌ویژه در مقطعی از فصل که استقلال با فشردگی مسابقات روبه‌رو است.

با این حال، بازگشت به تمرینات لزوماً به معنای حضور فوری در ترکیب اصلی نیست و میزان آمادگی مسابقه‌ای احمدی و تصمیم کادر فنی، تعیین‌کننده فرصت بازی او خواهد بود. باید دید این هافبک چه زمانی می‌تواند بار دیگر در ترکیب استقلال به میدان برود و جایگاه خود را در جمع آبی‌پوشان پس بگیرد.