باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد امروز (شنبه، هفتم آذر) در آیین بهره‌برداری برخط از طرح‌های عمرانی وزارت نفت با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، با قدردانی از حضور و حمایت‌های رئیس‌جمهوری از کارکنان صنعت نفت بیان کرد: حضور رئیس‌جمهوری در این برنامه و توجه به تلاش‌های کارکنان صنعت نفت، برای مجموعه‌ای که در شرایط دشوار مسئولیت حفظ تولید و بازسازی تأسیسات را به عهده دارد، دلگرم‌کننده است.

وی با گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان افزود: لازم می‌دانم از نیرو‌های بسیجی، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، متخصص و عملیاتی صنعت نفت که در شرایط دشوار برای حفظ تولید و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده تلاش می‌کنند، قدردانی کنم. این نیرو‌ها با مسئولیت‌پذیری و تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های صنعت نفت به عهده دارند.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و جبران بخشی از ناترازی گاز بیان کرد: از اسفند ۱۴۰۴، با توجه به آسیب‌دیدن بخشی از تأسیسات پارس جنوبی، اولویت‌های وزارت نفت بازنگری شد و در کنار بازسازی این تأسیسات، افزایش تولید با استفاده از دیگر ظرفیت‌ها، جمع‌آوری گاز‌های مشعل و تسریع در اجرای طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.

بورد با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این برنامه‌ها گفت: در این چهارچوب، حدود ۳۵۰ میلیون دلار، معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها نتوانسته است در اراده مدیران و کارکنان صنعت نفت برای بازسازی و پیشبرد پروژه‌ها خللی ایجاد کند، ادامه داد: با برنامه‌ریزی و تقسیم کار میان مجموعه‌های مختلف تلاش شد نیاز‌های اولویت‌دار تأمین و اجرای طرح‌ها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی دنبال شود.

بهره‌برداری از دو طرح مهم در مناطق خشکی

سرپرست وزارت نفت با اشاره به بهره‌برداری برخط از دو طرح مهم در مناطق خشکی کشور بیان کرد: پارسال وعده داده شد که صنعت نفت به کارگاه بزرگی برای اجرای پروژه‌ها تبدیل شود. اگرچه شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به تأسیسات، اجرای بخشی از برنامه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرد، اما طرح‌هایی که امروز به بهره‌برداری می‌رسند، نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای تحقق این وعده هستند.

بورد نخستین طرح را ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما اعلام کرد و گفت: این میدان یکی از منابع مهم تأمین خوراک پالایشگاه گاز پارسیان است و با بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار آن، روزانه حدود ۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز افزوده می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح را حدود ۱۲۶ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: بخش عمده عملیات اجرایی این پروژه با اتکا به توان فنی و مهندسی متخصصان داخلی انجام شده است.

سرپرست وزارت نفت در تشریح طرح مرکز تفکیک میدان گازی تابناک بیان کرد: تولید کنونی این میدان روزانه حدود ۳۳ میلیون مترمکعب است و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت اجرانشدن طرح مرکز تفکیک، تولید میدان در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۶ تا ۲۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش می‌یافت.

بورد با بیان اینکه بهره‌برداری از مرکز تفکیک تابناک از افت تولید میدان جلوگیری می‌کند، گفت: اجرای این طرح افزون‌بر حفظ ظرفیت تولید، امکان افزایش روزانه حدود ۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین را فراهم می‌کند. همچنین، با تکمیل و احداث ایستگاه تقویت فشار، از سال ۱۴۰۹ امکان تولید روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان برای مدت هفت سال فراهم خواهد شد.

وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای مرکز تفکیک تابناک را حدود ۸۵ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: این طرح امکان تولید حدود یک هزار بشکه میعانات گازی را نیز فراهم می‌کند.

بازگشت ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های پارس جنوبی

سرپرست وزارت نفت در ادامه به اقدام‌های انجام‌شده برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: ردیف سوم پالایشگاه ششم و ردیف‌های یک و چهار پالایشگاه چهارم بازسازی شده‌اند و برای اجرای این عملیات از ظرفیت سازندگان داخلی، مشاوران تخصصی و ارزیابی‌های فنی استفاده شده است تا قابلیت تعمیر تجهیزات و بازگشت ایمن آنها به چرخه تولید اطمینان‌بخش باشد.

بورد افزود: درمجموع با اقدام‌های انجام‌شده تاکنون حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب در روز گاز به چرخه تولید بازگشته و بخشی از کاهش تولید ناشی از توقف خط دریایی فاز ۱۷ و سکوی ۱۴ D جبران شده است.

جمع‌آوری روزانه یک میلیون مترمکعب گاز شیرین در مارون

وی یکی دیگر از محور‌های فعالیت وزارت نفت را جمع‌آوری گاز‌های مشعل دانست و گفت: در مناطق عملیاتی مارون ۳ و ۵، طرح‌های جمع‌آوری، فشارافزایی و شیرین‌سازی گاز‌های مشعل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده است که نتیجه آن جمع‌آوری حدود یک میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز است.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: مقدار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه‌ها حدود ۴۶ میلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۲۲ میلیون دلار درآمد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد کند. همچنین، اجرای این طرح‌ها برای بیش از ۱۴۰ نفر از نیرو‌های بومی فرصت شغلی فراهم کرده است.

انتقال گاز‌های همراه دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰

بورد در ادامه به خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ اشاره کرد و گفت: این خط با هدف جمع‌آوری و انتقال گاز‌های همراه تولیدی میدان دارخوین به کارخانه فرآورش احداث شده و ظرفیت طراحی آن حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز است.

وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این خط را حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار اعلام کرد و افزود: با تکمیل این پروژه، انتقال گاز‌های همراه به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ امکان‌پذیر شده است؛ اقدامی که افزون‌بر تأمین خوراک کارخانه، از سوزاندن گاز و اتلاف منابع هیدروکربوری جلوگیری می‌کند.

افزایش تولید گاز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی

سرپرست وزارت نفت با تشریح برنامه‌های وزارت نفت برای کاهش بخشی از ناترازی گاز در هفته‌های پیش‌رو یادآور شد: این برنامه‌ها به‌طور هم‌زمان در سه محور دنبال می‌شوند؛ نخست، بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده، دوم، افزایش و تثبیت تولید از دیگر میدان‌های گازی و سوم، جمع‌آوری و استفاده اقتصادی از گاز‌هایی که بخشی از آنها همچنان سوزانده می‌شوند.

بورد با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی کشور برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و حفظ تولید بیان کرد: تلاش می‌کنیم نیاز صنعت کشور، به‌ویژه صنایع پتروشیمی که نقش مهمی در تأمین ارز موردنیاز کشور دارند تأمین و دغدغه رئیس‌جمهوری درباره حفظ و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی نیز برطرف شود.

وی از تداوم بهره‌برداری و رونمایی از طرح‌های صنعت نفت تا پایان امسال خبر داد و گفت: وزارت نفت در ماه‌های باقی‌مانده از سال، هر ماه مجموعه‌ای از پروژه‌های مختلف را افتتاح یا رونمایی می‌کند که طرح‌های مرتبط با پالایشگاه بنزین و جمع‌آوری گاز‌های مشعل نیز در میان آنها قرار دارند.

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت تأکید کرد: حفظ تولید در شرایط دشوار و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی، متخصصان، مدیران و مجموعه‌های اجرایی صنعت نفت است و این تلاش‌ها تا بازگشت کامل ظرفیت‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ادامه خواهد داشت.

منبع: وزارت نفت