باشگاه خبرنگاران جوان - حسین شهابی روز شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۵ در تشریح این خبر اظهار کرد: مستند کوتاه «آخرین پژواک‌ها» به کارگردانی عبدالحسین رضوانی، هنرمند و مستندساز هرمزگانی، به بخش نهایی جشنواره بین‌المللی فیلم HeritageAlive 2026 راه‌یافته است. این رویداد معتبر سینمایی هم‌زمان با بیست‌ویکمین اجلاس کمیته بین‌دولتی پاسداشت میراث‌فرهنگی ناملموس یونسکو از ۳۰ نوامبر تا ۵ دسامبر (۱۰ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵) در شهر بندری شیامن کشور چین برگزار می‌شود.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره، از میان آثار رسیده از سراسر جهان، تنها شش فیلم برای نمایش و رقابت در این دوره انتخاب‌شده‌اند که حضور مستندی از هرمزگان در جمع این آثار محدود و برگزیده، رویدادی شاخص برای سینمای مستند و دیپلماسی فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

او با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعیه رسمی یونسکو، اجلاس امسال به میزبانی کشور چین و به ریاست گائو جِنگ، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور برگزار می‌شود، گفت: این اجلاس به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری، هرساله سرنوشت ثبت پرونده‌های میراث‌فرهنگی ناملموس، به‌ویژه سنت‌های در معرض خطر را در فهرست‌های جهانی رقم می‌زند. حضور مستند «آخرین پژواک‌ها» در این صحن بین‌المللی، فراتر از یک نمایش سینمایی، بازتاب صدای سنت‌های روبه‌زوال جنوب ایران در بالاترین سطح تصمیم‌گیری فرهنگی جهان است.

شهابی افزود: مستند هشت‌دقیقه‌ای «آخرین پژواک‌ها»، محصول یک کار پژوهشی و میدانی دو‌ساله است که به تهیه‌کنندگی طاهره رضایی و با حمایت انجمن میراث‌داران فرهنگ هرمزگان تولیدشده است. این اثر به بررسی ریشه‌ها و وضعیت بحرانی ساخت و نواختن «جهله» می‌پردازد؛ ظرف سفالی کروی‌شکل و سنتی در هرمزگان که روزگاری نه‌چندان دور برای خنک نگه‌داشتن آب آشامیدنی در اقلیم گرم جنوب استفاده می‌شد و امروز به‌عنوان سازی کوبه‌ای، منحصربه‌فرد و اصیل در بطن موسیقی محلی جنوب ایران طنین‌انداز است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان عنوان کرد: اهمیت این مستند زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم دانش ساخت و تکنیک‌های اجرایی این سنت دیرینه، امروز تنها در سینه و دستان دو نفر از استادکاران کهن‌سال منطقه حفظ‌شده است.

حسین شهابی در پایان، این موفقیت بزرگ را به جامعه فرهنگی و هنری استان و عوامل سازنده اثر تبریک گفت و آن را گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های پیدا و پنهان میراث ناملموس هرمزگان در ابعاد جهانی دانست.

عبدالحسین رضوانی، کارگردان این اثر، از مستندسازان و عکاسان شناخته‌شده خطه هرمزگان است که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی سینما با گرایش مستند در دانشگاه تالین به پایان رسانده و نگاهی انسان‌شناسانه و دغدغه‌مند به فرهنگ و آیین‌های بومی جنوب دارد.

منبع : میراث فرهنگی هرمزگان