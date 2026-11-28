باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی جدید Redmi K۱۰۰ Ultra دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ است که توسط یک قاب آلومینیومی و لایه‌هایی از شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود. همچنین شامل یک فن خارجی کوچک برای حفظ پایداری عملکرد پردازنده در طول استفاده فشرده است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۸۳ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۸۰ در ۲۷۷۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۶۵ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۴۷ ppi است. این گوشی از فناوری‌های Dolby Vision و HDR Vivid پشتیبانی می‌کند تا یک تجربه تماشای استثنایی برای تصاویر و ویدیو‌ها ارائه دهد و آن را به یکی از بهترین صفحه نمایش‌های گوشی برای گیمر‌ها تبدیل کند.

عملکرد عالی این گوشی توسط سیستم عامل اندروید ۱۷ با رابط کاربری HyperOS، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی تضمین می‌شود.

همچنین به لطف سیستم دوربین سه‌گانه عقب (۵۰+۵۰+۵۰ مگاپیکسل)، مجهز به لنز تله‌فوتو و لنز فوق‌عریض و همچنین دوربین جلوی ۳۲ مگاپیکسلی، از قابلیت‌های عکاسی عالی برخوردار است.

شیائومی همچنین این گوشی را به دو درگاه سیم‌کارت، بلندگو‌های پشتیبانی‌کننده از دالبی اتموس، بلوتوث ۶.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و باتری Si/C Li-Ion که از شارژ سریع ۱۰۰ واتی و شارژ بی‌سیم ۲۲.۵ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena