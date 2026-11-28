باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مهدی سحری با تشریح عملکرد این اداره کل در راستای برنامه های عملیاتی سال جاری اظهار کرد: پایش دقیق ابزارهای سنجش در بازار، نقش مهمی در اعتمادبخشی به نظام عرضه کالا و خدمات دارد.

وی درباره جزئیات این نظارت ها توضیح داد: در این مدت ۴۵۰ مورد آزمون نازل های عرضه سوخت مایع با تحقق ۵۰ درصدی هدف تعیین شده انجام شد.

مدیرکل استاندارد کردستان افزود: ۲۷۲ مورد آزمون و علامت گذاری باسکول های ثابت همکف ویژه وسایل نقلیه جاده ای و یک هزار و ۵۱۴ مورد آزمون سایر وسایل سنجش مورد استفاده در دادوستد عمومی نیز به ثبت رسیده که نشان دهنده تحقق ۳۴.۴ درصدی هدف عملیاتی در این بخش است.

سحری همچنین با اشاره به حوزه پیش بسته بندی کالاها گفت: در بخش نمونه برداری و آزمون این طرح نیز ۶۲۵ مورد اقدام نظارتی صورت گرفته که معادل ۴۰.۲ درصد هدف پیش بینی شده برای سال جاری است.

وی در پایان تاکید کرد: اداره کل استاندارد کردستان با اجرای مستمر این برنامه های نظارتی، ارتقای دقت وسایل سنجش و اطمینان از صحت عملکرد آنها را با هدف حمایت از حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی در اولویت کاری خود قرار داده است.