باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک بالگرد نظامی پرو روز جمعه حین انجام مأموریت در منطقه دره‌های رودخانه‌های آپوریماک، اِنِه و مانتارو (ورائم) سقوط کرد و هشت نفر از سرنشینان آن جان باختند.

تیم‌های امدادی لاشه بالگرد و هر ۹ نظامی حاضر در آن را پیدا کردند. خلبان تنها بازمانده این سانحه بود که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شد. هویت او اعلام نشده و علت سقوط نیز همچنان در دست بررسی است.

این حادثه در منطقه روستایی سانابامبا در استان آیاکوچو در جنوب پرو رخ داد. منطقه ورائم ناحیه‌ای وسیع، کوهستانی و جنگلی است که از مراکز اصلی کشت گیاه کوکا و تولید کوکائین در پرو به شمار می‌رود و به دلیل حضور گروه‌های مسلح و فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، یکی از مناطق عملیاتی مهم نیرو‌های امنیتی این کشور است.

منبع: خبرگزاری آناتولی