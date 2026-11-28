باشگاه خبرنگاران جوان - مظفر روستایی رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت:با تلاش‌های چندین ساله محققان بخش غلات این موسسه رقم جدید گندم دوروم با نام مهسان برای کشت در دیمزار‌های کشور معرفی شد.



روستایی عملکرد بالا، مقاومت در برابر بیماری‌های زنگ زرد و قهوه‌ای و کیفیت خوب سمولینا را از ویژگی‌های مهم این رقم برشمرد.



وی گفت: این رقم برای کاشت در دیمزار‌های مناطق گرمسیر، نیمه‌گرمسیری و معتدل گرم کشور معرفی شده است.



وی میانگین عملکرد رقم مهسان را ۳۰۵۹ کیلوگرم در هکتار اعلام کرد که با معرفی این رقم تعداد ارقام گندم دوروم معرفی شده از سوی این موسسه به ۱۵ رقم رسیده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما